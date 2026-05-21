Θετικές επιδόσεις στο ξεκίνημα του 2026 κατέγραψε η IDEAL Holdings, με τον όμιλο να εμφανίζει άνοδο σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας – όπως επισημαίνει – την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής του στρατηγικής και τη δυναμική των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του.

Ειδικότερα, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο 2026 στα 11,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 36%. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 15% και διαμορφώθηκαν στα 7,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή εντός του πρώτου τριμήνου, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επιπλέον επιστροφή 0,70 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ανέφερε ότι η ανοδική πορεία των μεγεθών από την αρχή του έτους επιβεβαιώνει τη στρατηγική του ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μία ισχυρή χρήση.

Θετική εικόνα παρουσίασαν και οι βασικές θυγατρικές του ομίλου. Τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την αναπτυξιακή τους πορεία, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 8% στα 53 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA να ενισχύονται κατά 2% στα 3,6 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7%. Σημαντική ήταν και η επίδοση του ηλεκτρονικού καταστήματος attica e-shop, το οποίο κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 40%, ενώ τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες στο τρίμηνο.

Στον κλάδο της πληροφορικής, ο όμιλος Byte κατέγραψε διψήφια αύξηση σε έσοδα και κερδοφορία, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 27,2 εκατ. ευρώ (+13%), τα συγκρίσιμα EBITDA στα 4,7 εκατ. ευρώ (+17%) και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων στα 4,3 εκατ. ευρώ (+24%). Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανήλθε στα 90 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την ορατότητα για τις μελλοντικές ταμειακές ροές.

Αντίστοιχα, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και η θυγατρική ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ συνέχισαν την ισχυρή λειτουργική τους πορεία, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 12% στα 36 εκατ. ευρώ. Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 13%, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 51%, φθάνοντας τα 2,5 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 32,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.