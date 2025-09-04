IDEAL Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο 2025

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 216,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με τα 184,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Τα συγκρίσιμα EBITDA έφτασαν τα 26,3 εκατ. ευρώ, από 17,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 49%. Αντίστοιχα, τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 16,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,2 εκατ. ευρώ το 2024, με αύξηση 74%. Σημαντική βελτίωση υπήρξε και στη χρηματοοικονομική θέση, καθώς ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 43,9 εκατ. ευρώ από 68,8 εκατ. ευρώ (-36%).

Ανά κλάδο, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν πωλήσεις 106,3 εκατ. ευρώ με αύξηση 4%, EBITDA 11,8 εκατ. ευρώ με άνοδο 5% και κέρδη προ φόρων 8,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12%.

Ο κλάδος πληροφορικής, στον οποίο περιλαμβάνονται οι εταιρείες BYTE, ADACOM και Bluestream, εμφάνισε πωλήσεις 57,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12%, ωστόσο βελτίωσε την κερδοφορία του με EBITDA 8,5 εκατ. ευρώ (+25%) και κέρδη προ φόρων 7,3 εκατ. ευρώ (+26%).

Στον κλάδο τροφίμων, όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες Μπάρμπα Στάθης και Χαλβατζής, τα έσοδα ανήλθαν σε 64,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ (+7%) και τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ (+88%).

Το εξάμηνο χαρακτηρίστηκε και από σημαντικές στρατηγικές κινήσεις. Ξεχωρίζει η εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης, μία από τις μεγαλύτερες στην ελληνική αγορά τροφίμων τα τελευταία χρόνια, η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υπερκαλύφθηκε 2,6 φορές, καθώς και η πρώτη επένδυση της Oak Hill Advisors ύψους 61,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι μέτοχοι ανταμείφθηκαν με επιστροφή κεφαλαίου 0,40 ευρώ ανά μετοχή, απόδοση 6,7%.

Ο πρόεδρος της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, χαρακτήρισε το πρώτο εξάμηνο του 2025 ως ορόσημο για την εταιρεία, τονίζοντας ότι οι υψηλές επιδόσεις και η εμπιστοσύνη που επέδειξε το επενδυτικό κοινό επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της και ενισχύουν τις προοπτικές για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.