Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

IDEAL Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο 2025

IDEAL Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο 2025
Η IDEAL Holdings παρουσίασε σημαντική άνοδο σε όλα τα οικονομικά της μεγέθη για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της μέσα από στρατηγικές επενδύσεις και κινήσεις.

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 216,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με τα 184,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Τα συγκρίσιμα EBITDA έφτασαν τα 26,3 εκατ. ευρώ, από 17,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 49%. Αντίστοιχα, τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 16,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,2 εκατ. ευρώ το 2024, με αύξηση 74%. Σημαντική βελτίωση υπήρξε και στη χρηματοοικονομική θέση, καθώς ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 43,9 εκατ. ευρώ από 68,8 εκατ. ευρώ (-36%).

Ανά κλάδο, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν πωλήσεις 106,3 εκατ. ευρώ με αύξηση 4%, EBITDA 11,8 εκατ. ευρώ με άνοδο 5% και κέρδη προ φόρων 8,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12%.

Ο κλάδος πληροφορικής, στον οποίο περιλαμβάνονται οι εταιρείες BYTE, ADACOM και Bluestream, εμφάνισε πωλήσεις 57,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12%, ωστόσο βελτίωσε την κερδοφορία του με EBITDA 8,5 εκατ. ευρώ (+25%) και κέρδη προ φόρων 7,3 εκατ. ευρώ (+26%).

Στον κλάδο τροφίμων, όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες Μπάρμπα Στάθης και Χαλβατζής, τα έσοδα ανήλθαν σε 64,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ (+7%) και τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ (+88%).

Το εξάμηνο χαρακτηρίστηκε και από σημαντικές στρατηγικές κινήσεις. Ξεχωρίζει η εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης, μία από τις μεγαλύτερες στην ελληνική αγορά τροφίμων τα τελευταία χρόνια, η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υπερκαλύφθηκε 2,6 φορές, καθώς και η πρώτη επένδυση της Oak Hill Advisors ύψους 61,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι μέτοχοι ανταμείφθηκαν με επιστροφή κεφαλαίου 0,40 ευρώ ανά μετοχή, απόδοση 6,7%.

Ο πρόεδρος της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, χαρακτήρισε το πρώτο εξάμηνο του 2025 ως ορόσημο για την εταιρεία, τονίζοντας ότι οι υψηλές επιδόσεις και η εμπιστοσύνη που επέδειξε το επενδυτικό κοινό επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της και ενισχύουν τις προοπτικές για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

ΟΠΑΠ: Στα 1,152 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα στο πρώτο εξάμηνο 2025 - Προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή

ΟΠΑΠ: Στα 1,152 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα στο πρώτο εξάμηνο 2025 - Προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
Όμιλος Quest: Στα 683 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο 2025

Όμιλος Quest: Στα 683 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο 2025

Επιχειρήσεις
Theon: Έσοδα 183,7 εκατ. ευρώ και νέες παραγγελίες 167,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2025

Theon: Έσοδα 183,7 εκατ. ευρώ και νέες παραγγελίες 167,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2025

Επιχειρήσεις
Επιτάχυνση παραγωγής και παραγγελιών τον Αύγουστο στον μεταποιητικό κλάδο

Επιτάχυνση παραγωγής και παραγγελιών τον Αύγουστο στον μεταποιητικό κλάδο

Οικονομία

NETWORK

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

healthstat.gr
WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

ienergeia.gr
Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

healthstat.gr
Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

ienergeia.gr
Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

ienergeia.gr
Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

ienergeia.gr
Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

healthstat.gr