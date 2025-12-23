Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΜΥ για σήμερα αργά το βράδυ και κυρίως αύριο, παραμονή Χριστουγέννων.

Επιδείνωση του καιρούμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Αύριο Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα

Σιγά σιγά αρχίζει και μας τα χαλάει ο καιρός, με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να αναφέρει οτι πάμε σε ένα πιο άστατο καιρικό μοτίβο.

Θα έχουμε άστατα Χριστούγεννα φέτος, άστατες οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν ανήμερα των Χριστουγέννων αλλά και αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, θα βλέπουμε αρκετές βροχές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, θα βαρύνει ο καιρός αρκετά. Στην ουσία περιμένουμε δύο κύματα ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Το πρώτο θα ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα αφορά το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, και την περιοχή της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, Ήπειρος, δυτική Μακεδονία). Αυτό το κύμα θα εξελιχθεί προς το μεσημέρι για να φθάσει προς τα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, χάνοντας λίγο από την έντασή του.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, θα εξελιχθεί το δεύτερο, και ισχυρότερο, πιο γενικευμένο κύμα βροχών και καταιγίδων. Θα ξεκινήσει αύριο το απόγευμα από τη δυτική Ελλάδα και θα σαρώσει στην ουσία σχεδόν ολόκληρη τη χώρα για να καταλήξει προς το ανατολικό Αιγαίο. Έτσι λοιπόν η ημέρα των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει με πολλές βροχές, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, πυκνές χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα και κυρίως από το μεσημέρι και στη συνέχεια από το μεσημέρι θα βλέπουμε αυτός ο καιρός να βελτιώνεται και να περιορίζεται κυρίως προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Την επόμενη εβδομάδα πάμε σε πιο βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να πέφτει και θα πάμε σε έντονα χειμωνιάτικο σκηνικό με την αλλαγή του χρόνου και άρα τα χιόνια θα κατέβουν χαμηλά σε υψόμετρο.

Κοντά στα Θεοφάνεια θα πάμε με έντονα χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες. Τα χιόνια θα έρχονται σιγά σιγά σε όλο και πιο χαμηλά υψόμετρα. Του Αϊ -Γιαννιού φαίνεται οτι θα έχουμε πολύ κρύο.