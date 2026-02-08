Ξεκάθαρα, σε φουλ φόρμα είναι ο ΠΑΟΚ που έφτασε τις εννέα νίκες στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Εν μέσω των μεταξύ τους ημιτελικών για το Κύπελλο Ελλάδας, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν νέα ντέρμπι να δώσουν.

Στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής, οι «πράσινοι» πηγαίνουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ενώ οι «ασπρόμαυροι» στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Την καλύτερη δυνατή στιγμή ήρθε η νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού για τον Άρη. Ήταν η πρώτη για τη Super League μέσα στο 2026 για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ που το τρέχον έτος είχε κερδίσει μόνο... τον Παναιτωλικό, εκείνη τη φορά για το Κύπελλο στη Θεσσαλονίκη.

Το ντέρμπι της πόλης, βέβαια, είναι άλλη ιστορία και η φόρμα δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν και, ξεκάθαρα, σε φουλ φόρμα είναι ο ΠΑΟΚ που έφτασε τις εννέα νίκες στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης, μετά και το 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου όμως προέχει το τοπικό ντέρμπι κι ενώ ακολουθούν εκείνα με Παναθηναϊκό (Τετάρτη 11/2) και ΑΕΚ (15/2) - αμφότερα στην Τούμπα.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και θα μεταδοθεί από το NS PRIME.

Το πρόγραμμα (Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026)

16:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - ΑΕΚ

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ - Λεβαδειακός

19:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - ΠΑΟΚ

21:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Με τις γνωστές απουσίες στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 8/2, 19:00), στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, δίτερμα και ειδικές ασκήσεις για τις στατικές φάσεις, ενώ -όπως συνηθίζεται- ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Αυτό που είναι δεδομένο για τον Ρουμάνο τεχνικό, είναι πως δεν υπολογίζει για το ντέρμπι της πόλης στις υπηρεσίες των Δημήτρη Χατσίδη, Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία.