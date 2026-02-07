Συνεχίζεται η ταυτοποίηση. Τι αναφέρουν πρυτανικές αρχές και Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τα ξημερώματα η Εγνατία οδός, με επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σημειώθηκαν επεισόδια έξω από την Πολυτεχνική Σχολή με την Αστυνομία να προχωρά σε μαζικές προσαγωγές.

Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ μια 21χροη κοπέλα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, μετά από ρίψη χημικών, και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία της. Παράλληλα από τα επεισόδια προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το χθεσινό πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή και τα επεισόδια έγιναν 309 προσαγωγές. Μέχρι και τις 8.30 το πρωί κλούβες των ΜΑΤ μετέφεραν προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης, κάποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει μετατραπεί κάποια προσαγωγή, σε σύλληψη.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν αν υπήρχε άδεια για να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο πάρτι.

Οι Πρυτανικές Αρχές για τα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή

Με ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές αρχές, κάνουν λόγο για εξτρεμιστικά στοιχεία, ενώ όσον αφορά τα δημοσιεύματα για παροχή άδεις για την πραγματοποίηση του πάρτι, αναφέρουν ότι δεν είναι αληθή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για τα σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από τους χώρους του ΑΠΘ και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και σοβαρές φθορές σε αυτοκίνητα πολιτών, αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις». Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό.

