Γιατί χειροκροτήθηκε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Η αλήθεια είναι πως την τελευταία εβδομάδα οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς είχαν πολύ καλές τοποθετήσεις στη Βουλή. Μια από αυτές που ξεχώρισαν ήταν της Σίας Αναγνωστοπούλου, βουλευτού Αχαΐας και καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο.

Τόσο γιατί έθεσε σωστά το μετ΄ επιτάσεως αν όσοι ζητούν έρευνα για το ναυάγιο στη Χίο είναι με τους διακινητές, όσο και με την υπεράσπιση του Κώστα Ζαχαριάδη από την επίθεση που δέχτηκε από τον «άριστο» Α. Δρυμιώτη!

«Ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα το οποίο οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κόσμος πέριξ της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησαν να το γυρίσουν σε ένα εθνοεμφυλιοπολεμικό δίλημμα, ''ήσαστε με το Λιμενικό ή τους διακινητές;''. Τι είδους δίλημμα είναι αυτό που κατάντησε - να μη θυμηθώ τον κύριο Λαζαρίδη, κύριε Μαρκόπουλε που ήρθατε εδώ να μας κουνήσετε και το δάχτυλο - να μας λέει, αν ήμαστε με το Λιμενικό ή τους διακινητές; Φτάνουμε στο σημείο - σήμερα νομίζω το πρωί - ένας ''πολύς'' κ. Δρυμιώτης να λέει στο σύντροφό μας Κώστα Ζαχαριάδη - για μένα σύντροφος είναι – ''είσαστε ανθέλληνες, είσαστε κομμουνιστές και πρέπει να φύγετε από την Ελλάδα''», είπε μεταξύ άλλων η Σία Αναγνωστοπούλου.

Ας κρατήσουμε αυτό το «για μένα ο Ζαχαριάδης είναι σύντροφός μου»...

Τ.Τε.