«Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε πάνω από τη βάρκα», τους είπε τραυματίας από το ναυάγιο στη Χίο.

«Το αφήγημα του Λιμενικού καταρρέει», τονίζει η Νέα Αριστερά, μετά την επίσκεψη του Νάσου Ηλιόπουλου και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο νοσοκομείο Χίου, όπου μίλησαν με τραυματίες από το ναυάγιο, εκπροσώπους των εργαζομένων και τη διοίκηση.

«Υγειονομικές πηγές λένε ότι η φύση των τραυμάτων δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση από την επίσημη εκδοχή που έχουμε ακούσει έως τώρα. Το λένε γιατροί», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Ήταν σαν να έχουμε να δούμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, αυτό μας είπαν. Δεν ήταν τραύματα που συνήθως βλέπουν, γιατί έχουν εμπειρία από τέτοια περιστατικά. Μας είπαν ότι ενδεχομένως υπάρχουν θάνατοι από πνιγμό, που μπορεί να επήλθαν από το χτύπημα», σημείωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε πάνω από τη βάρκα τους»

Τόσο ο βουλευτής όσο και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκαν σε μαρτυρία τραυματία από το ναυάγιο, με τον οποίο μίλησαν παρουσία διερμηνέα του νοσοκομείου και τους περιέγραψε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από το Λιμενικό και πως το σκάφος πέρασε πάνω από τη βάρκα τους.

«Μας είπε ότι από το Λιμενικό δεν υπήρξε κανένα σήμα, καμία προειδοποίηση και το σκάφος του Λιμενικού πέρασε πάνω από τη βάρκα τους. Ήταν λίγα λεπτά από τις ελληνικές ακτές, πήγαιναν με χαμηλή ταχύτητα», ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος και συμπλήρωσε πως ο τραυματίας τους είπε: «Αν είχε γίνει οποιαδήποτε προειδοποίηση θα σταματούσαμε, έχουμε οικογένειες, δεν θέλαμε να πεθάνει κανένας και δεν υπήρξε τίποτα από όλα αυτά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ίδια μαρτυρία αναφέρθηκε και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, λέγοντας: «Ξαφνικά από το πουθενά, ενώ δεν άκουγαν, δεν έβλεπαν τίποτα και ήταν λίγες εκατοντάδες μέτρα από την ακτή, άναψε ένας προβολέας μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να πούνε τίποτα, δεν υπήρξε κανένα προειδοποιητικό σημάδι και ξαφνικά, μούρη με μούρη, το σκάφος του Λιμενικού πέρασε πάνω από τη βάρκα».

Επίσης, τόνισαν πως υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν τους δικούς τους. «Τραυματίας μας είπε ότι αγνοείται ο 12χρονος γιος του», σημείωσαν.

Αμφότεροι τόνισαν ότι υπάρχουν ερωτήματα για την τραγωδία στη Χίο, στα οποία πρέπει να δοθούν πειστικές απαντήσεις, ενώ αναφέρθηκαν και στο γεγονός ότι δεν είχαν ενεργοποιηθεί οι κάμερες στο σκάφος του Λιμενικού. «Είναι αδιανόητο σε τέτοιο περιστατικό, για ένα υπερσύγχρονο σκάφος, να λέμε ότι δεν λειτουργούσαν οι κάμερες», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Στην Πύλο, στο πιο θανατηφόρο ναυάγιο με πρόσφυγες, πάλι για έναν περίεργο λόγο δεν ενεργοποιήθηκαν, κάτι ακόμα χειρότερο, γιατί είναι ζήτημα “υποκειμενικής” κρίσης», σχολίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Τα στελέχη της Νέας Αριστεράς τόνισαν ότι δεν πρέπει να χωριστούν οι οικογένειες που επέβαιναν στο σκάφος, ενώ εξήραν την αλληλεγγύη των εργαζομένων στο νοσοκομείο Χίου, που έσπευσαν εκεί από την πρώτη στιγμή.

{https://www.youtube.com/watch?v=CA9rGKLHiJQ}