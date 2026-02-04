Η απόφαση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για κλειστά σχολεία λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Η επικείμενη κακοκαιρία που αναμένεται να συνοδευτεί από ισχυρές καταιγίδες και έντονες ποσότητες νερού οδήγησε στην απόφαση για κλειστά σχολεία σε δύο περιοχές της Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τα σχολεία σε Απαλό και Άνθεια θα μείνουν κλειστά αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Λόγω των κατά τόπους ισχυρών βροχών και καταιγίδων που προβλέπονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης έως και τη νύχτα ο δήμαρχος έκρινε σκόπιμο να αναστείλει τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο) στον Απαλό και στη Δημοτική Κοινότητα Ανθείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg63nbvw9f9d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών ενώ τονίζεται ρητά ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

{https://www.facebook.com/municipality.alexandroupolis/posts/pfbid02tBpgqp8hjSE8ed1tmcJhJXwsGPmD1MRTuvPLMQQ5JhD7arEDsfijTNuU4UEnf32nl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως σημειώνει το Pameevro.gr η προληπτική απόφαση για κλειστά σχολεία αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα, την έλλειψη ουσιαστικών αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή. Κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο μετατρέπεται σε αιτία συναγερμού, με τους κατοίκους της Απαλού και της Άνθειας να ζουν με τη μόνιμη αγωνία του ενδεχόμενου εγκλωβισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4etaxh8gw9?integrationId=40599y14juihe6ly}