Κλειστά σχολεία ανακοινώθηκαν από το Δήμο Πολυγύρου λόγω εργασιών αποκατάστασης σοβαρής διαρροής νερού.
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου «αναστέλλεται για αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου, του 2ου Νηπιαγωγείου, καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, λόγω εργασιών αποκατάστασης σοβαρής διαρροής νερού.»
