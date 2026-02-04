Η ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου για τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν αύριο.

Κλειστά σχολεία ανακοινώθηκαν από το Δήμο Πολυγύρου λόγω εργασιών αποκατάστασης σοβαρής διαρροής νερού.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου «αναστέλλεται για αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου, του 2ου Νηπιαγωγείου, καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, λόγω εργασιών αποκατάστασης σοβαρής διαρροής νερού.»

