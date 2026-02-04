Πώς δικαιολογούνται οι φετινές απουσίες λόγω γρίπης και αναπνευστικών λοιμώξεων - Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδεία και οι συστάσεις των παιδιάτρων για επάνοδο στα θρανία.

Σε έξαρση συνεχίζει να βρίσκεται η γρίπη όσο και οι λοιπές αναπνευστικές λοιμώξεις που έχουν «εκτοξεύσει» τις νοσηλείες στα παιδιατρικά νοσοκομείο ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των παιδιών που αναρρώνουν στο σπίτι τους με τις τάξεις σε όλη την επικράτεια να είναι αποδεκατισμένες από τις απουσίες. Σύμφωνα με τους ειδικούς το σύστημα υγείας συνεχίζει να λειτουργεί σε συνθήκες αυξημένης πίεσης λόγω της έντονης κυκλοφορίας της γρίπης και του RSV καθώς για ακόμη μια εβδομάδα τα κρούσματα παρουσιάζουν ανοδική πορεία και οι εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας συνεχίζονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5akicq72jd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γονείς, προσοχή! Σοβαρές επιπλοκές ακόμα και σε υγιή παιδιά

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να παρακολουθούν την συμπτωματολογία που εμφανίζουν τα παιδιά κατά την νόσησή τους καθώς δεν αποκλείεται η εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών ακόμα και σε υγιή παιδιά. Όπως επισημαίνουν δεν αποκλείονται ακόμα και περιστατικά εγκεφαλίτιδας σε παιδιά που νοσηλεύονται διασωληνωμένα, επιβεβαιώνοντας ότι η γρίπη μπορεί να εξελιχθεί αιφνίδια και βαριά, ακόμη και χωρίς υψηλό πυρετό. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάται η νόσηση από γρίπη καθώς μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρή αναπνευστική επιπλοκή, πνευμονία ή να επιδεινώσει υποκείμενα νοσήματα, να «χτυπήσει» το αυτί προκαλώντας ωτίτιδα ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ιογενή μηνιγγίτιδα.

Ως βασικό προειδοποιητικό σύμπτωμα, οι γονείς θα πρέπει να εστιάζουν στον υψηλό πυρετό, ιδιαίτερα όταν φτάνει τους 39-40 βαθμούς Κελσίου ενώ δεν είναι απίθανο η γρίπη να ξεκινήσει απότομα με αναπνευστική ανεπάρκεια ή σπασμούς, ακόμη και χωρίς πυρετό. Μάλιστα οι παιδίατροι απευθύνουν έκκληση στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους αν δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα καθώς η γρίπη θα συνεχίσει να κυκλοφορεί για τουλάχιστον δύο ακόμη μήνες. Το εμβόλιο χρειάζεται περίπου 15 ημέρες για να προσφέρει προστασία, ενώ μετά τον ιό τύπου Α αναμένεται και η κυκλοφορία του ιού Β οπότε η εμβολιαστική κάλυψη κρίνεται αναγκαία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2k011zkfsp?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πότε είναι ασφαλές να επιστρέψει στο σχολείο ο μαθητής που νόσησε;

Μιλώντας στο Dnews ο παιδίατρος και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Κώστας Νταλούκας τόνισε τη σημασία του να αναρρώσουν πλήρως τα παιδιά μέχρι να έρθει η ώρα να επιστρέψουν στα θρανία καθώς μια πρόωρη επιστροφή μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά κρουσμάτων ενώ και το ίδιο το παιδί που δεν έχει επανέλθει πλήρως έχει αδύναμο ανοσοποιητικό και είναι ιδιαιτέρως ευάλωτο σε μια νέα λοίμωξη ή ίωση. Κρίνεται σκόπιμο τονίζει ο κ. Νταλούκας να περάσουν τουλάχιστον 2 μέρες (δύο 24ωρα άνευ πυρετού και χωρίς καταρροϊκά συμπτώματα και χωρίς ισχυρό βήχα) από την υποχώρηση των συμπτωμάτων ώστε το παιδί να επιστρέψει στην τάξη.

Η «παγίδα» του πυρετού

Μάλιστα η υποχώρηση του πυρετού θα πρέπει να παρακολουθηθεί πριν το παιδί κριθεί έτοιμο από το γονιό για να επιστρέψει στο σχολείο. Όπως τονίζει ο κ. Νταλούκας η γρίπη συχνά εμφανίζεται και με υψηλό πυρετό που κρατά δυο μέρες, μετά υποχωρεί, ο γονιός εφησυχάζει και εκ νέου ο πυρετός επανεμφανίζεται ταλαιπωρώντας το παιδί οπότε χρειάζεται πλήρης καταγραφή και παρακολούθηση των συμπτωμάτων ώστε να βεβαιωθούμε ότι το παιδί έχει αναρρώσει. Η σωστή ξεκούραση, η καλή ενυδάτωση και η σταδιακή επάνοδος στην καθημερινότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες για ασφαλή επιστροφή στο σχολικό περιβάλλον.

Πώς δικαιολογούνται οι απουσίες λόγω γρίπη ή αναπνευστικών λοιμώξεων: Η φετινή εγκύκλιος

Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης αλλά και η έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας για ακόμη μια χρονιά στην απόφαση να εκδώσει εγκύκλιο για την δικαιολόγηση των απουσιών λόγω νόσησης από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και γρίπη. Η φετινή απόφαση του υπουργείου προβλέπει, να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, από τις 24 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (που μπορείτε να δείτε εδώ) ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις απουσίες, αφού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν μια βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό, με την οποία να πιστοποιείται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg23srsmz1pl?integrationId=40599y14juihe6ly}