Αν ο μαθητής απουσιάζει συστηματικά από το Νηπιαγωγείο χωρίς λόγο τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να επαναλάβει την τάξη.

Πολλοί γονείς λανθασμένα θεωρούν ότι οι απουσίες στο Νηπιαγωγείο ούτε καταγράφονται ούτε προσμέτρωνται καθώς όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ η φοίτηση στην προσχολική αγωγή (προνήπιο και νηπιαγωγείο) είναι υποχρεωτική.

Μάλιστα δεδομένης της υποχρεωτικότητας της φοίτησης, οι λιλιπούτειοι μαθητές καλό θα είναι να απουσιάζουν από τα σχολικά δρώμενα μόνο για σοβαρούς λόγους όπως για παράδειγμα ασθένεια. Σε περίπτωση απουσίας οι γονείς ή κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α, άρθρο 13, παρ. 2-4). Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες και ενημερώνει την Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, αναζητείται ο μαθητής και η οικογένειά του μέσω της αστυνομικής και δημοτικής αρχής, καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

Αν οι απουσίες ενός μαθητή υπερβαίνουν τις 100 ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού χορηγείται μόνο με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο. Σημειώνεται ότι μία μέρα απουσίας καταγράφεται ως μία απουσία.

Σχολική Χρονιά 2025- 2026: Τι ορίζει η φετινή εγκύλιος για τις απουσίες στο Νηπιαγωγείο

Όπως ορίζει και η φετινή εγκύκλιος λειτουργίας «Η φοίτηση των μαθητών στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 88 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246) και διετής σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133). Η φοίτηση παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες των μαθητών/τριών και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα myschool σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ 79/2017 (Α΄109) και την παρ. 1ε, άρθρο 204 του ν.4610/2019 (A’70) . Επίσης η φοίτηση των μαθητών/τριών παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο/η οποίος/α καταγράφει τις απουσίες σε καθημερινή βάση και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα myschool (Φ.7/105183/Δ1/16-9-2024). Σε περίπτωση συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας μαθητών/τριών, ακολουθούνται τα όσα προβλέπονται στις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109).»

Επαναφοίτηση στο Νηπιαγωγείο: Σε ποιες περιπτώσεις ο μαθητής δεν προάγεται στην Α Δημοτικού

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στα σχολεία την εγκύκλιο που προβλέπει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τις περιπτώσεις που οι μαθητές κρίνεται ότι θα πρέπει να φοιτήσουν εκ νέου στην ίδια τάξη του Νηπιαγωγείου. Συγκεκριμένα, επαναφοίτηση προβλέπεται για μαθητές που:

Παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής ή μάθησης, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την παρακολούθηση της Α’ Δημοτικού. Η επαναφοίτηση γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και με γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή βεβαίωση Συμβούλου Εκπαίδευσης.

Έχουν υπερβεί τις 100 απουσίες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση για την προαγωγή τους στην Α’ Δημοτικού λαμβάνεται από τον σύλλογο διδασκόντων, ύστερα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών.

Ωστόσο, μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δεν μπορούν να επαναλάβουν τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο.

Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων καλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς, ώστε να καταθέσουν αιτήματα για επαναφοίτηση πριν από την έναρξη των εγγραφών, ενώ οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν τον ρόλο να υποστηρίξουν τη διαδικασία αξιολόγησης. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι κάθε παιδί θα παραμείνει στο περιβάλλον που του ταιριάζει καλύτερα, προκειμένου να είναι έτοιμο για την επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης.