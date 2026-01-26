Όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς που τα παιδιά που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο από το Σεπτέμβρη του 2026.

Η σχολική χρονιά είναι σε εξέλιξη όμως παραδοσιακά στις αρχές Μαρτίου κάθε έτους είναι προγραμματισμένες οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, για την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027 και συμφωνα με τον προγραμματισμό από πλευράς Υπουργείου Παιδείας οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν είτε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο κάθε χρονιάς, γονείς και κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο – προνήπιο βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2026-2027, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2026-2027, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

Να είναι η 1η φορά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο,

Να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

Από το σχολικό έτος 2020-2021, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών έχει γίνει υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν.4704/2020 (Α΄133).

Ο/H Διευθυντής/τρια -Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις για φοίτηση νηπίων και προνηπίων, που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου. Η εγγραφή προνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ.6 του ΠΔ79/2017(Α 109).