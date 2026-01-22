Οι ανάγκες των σχολείων δεν μπορούν να περιμένουν καταγγέλλουν οι δάσκαλοι για τις πλημμυρισμένες τάξεις και την παγωνιά ελλείψει θέρμανσης.

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική αποκάλυψε για άλλη μια φορά τις σοβαρές ελλείψεις των σχολικών υποδομών στην Ανατολική Αττική. Πολλά σχολεία βρέθηκαν αντιμέτωπα με πλημμυρισμένες τάξεις ενώ όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικός ΠΕ Ανατολικής Αττικής «ο Σωκράτης» πολλά σχολεία έχουν κομμένο ρεύμα και ανεπαρκή θέρμανση, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.

Σχολικές μονάδες όπως το 23ο, 17ο και 28ο Δημοτικό Αχαρνών βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, ενώ άλλες, όπως αυτές στον Κάλαμο, παραμένουν κλειστές λόγω επικίνδυνης πρόσβασης. Οι προσωρινές λύσεις, όπως θερμάστρες, δείχνουν τη δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς η υφιστάμενη κατάσταση που αποτυπώνεται με τον δηλωτικό τρόπο στις φωτογραφίες που ακολουθούν καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για ασφαλή, σύγχρονα και λειτουργικά σχολικά κτήρια, με επαρκή θέρμανση, ηλεκτροδότηση και χρηματοδότηση που να προτεραιοποιεί την εκπαίδευση.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «Την ώρα που η χώρα μας μετατρέπεται σε "ενεργειακό κομβο", την ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι της Ενέργειας θησαυριζουν στα κέρδη, την ώρα που ο πλανήτης "φλέγεται" για το ποιος ληστής θα βάλει χέρι στα πετρέλαια, στους αγωγούς αερίου, στους δρόμους ενέργειας, τα σχολεία μας είναι, πλημμυρισμένα, παγωμένα και η θέρμανση δίνεται με το σταγονόμετρο!

Ήδη πολλά σχολεία στον σύλλογό μας αυτές τις μέρες είναι πλημμυρισμένα, χωρίς θέρμανση και ρεύμα (π.χ. 23ο Δημοτικό Αχαρνών, 17ο Δημοτικό Αχαρνών, 28ο Δημοτικό Αχαρνών, Σχολικές μονάδες Καλάμου κλειστές λόγω επικίνδυνης πρόσβασης κ.α.). Επιστρατεύτηκαν ακόμα και οι αληστου μνήμης... «κουκουναρες - θερμαστρες» για να ζεσταθούν εν μέσω 21ου αιώνα οι μαθητές και οι συνάδελφοι!

Απαιτούμε εδώ και τώρα λεφτά για τα σχολεία, σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτήρια ζεστά το χειμώνα, δροσερά το καλοκαίρι και να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές και να καθαριστούν τα πλημμυρισμένα σχολεία με ευθύνη των Δήμων»

Πηγή Φωτογραφιών: Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης»