Η 56χρονη παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, σφηνώθηκε κάτω από ΙΧ και δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης.

Συγκλονισμένο το πανελλήνιο από την τραγωδία με την 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της χθες το βράδυ στην Άνω Γλυφάδα. Η άτυχη γυναίκα που ήταν μητέρα ενός παιδιού και εκπαιδευτικός βρέθηκε μπροστά στη μανία του ορμητικού χειμάρρου με τα φερτά υλικά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τον αδόκητο χαμό της επιστρέφοντας σύμφωνα με πληροφορίες από την εργασία της με προορισμό την κατοικία της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuv8jwogxvt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όλα συνέβησαν στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου με την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όπου ο δρόμος από τις ισχυρές καταιγίδες είχε μετατραπεί σε επικίνδυνο χείμαρρο. Τα νερά κατέβαιναν με μεγάλη ταχύτητα από ψηλότερα σημεία, παρασύροντας πέτρες, χώματα και φερτά υλικά. Η 56χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από το νερό και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο που κινούνταν και αυτό ανεξέλεγκτο από τον χείμαρρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv1fwwl6tqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η απέλπιδα προσπάθεια των γειτόνων να την απεγκλωβίσουν

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάτοικοι και περίοικοι κατέβαλαν δραματικές υπεράνθρωπες προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν κόντρα στα ορμητικά νερά αλλά δεν μπόρεσαν καθώς είχε σφηνωθεί κάτω από το αυτοκίνητο. Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι το ΙΧ κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε, ήταν σταθμευμένο, αλλά γύρισε κάθετα στον δρόμο λόγω του μεγάλου όγκου του νερού που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, μετά την νεροποντή. Η 56χρονη κινούνταν πεζή την ώρα της κακοκαιρίας επιστρέφοντας σπίτι όταν βρέθηκε στη μανία των ορμητικών νερών με τους τόνους λάσπης και των φερτών υλικών που την παρέσυραν και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποφύγει τον χείμαρρο που κατέβαινε και παρέσερνε με δύναμη ό,τι βρισκόταν στο διάβα του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv19hvxxo3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Άκουσα φωνές, ενημέρωσα τον πατέρα μου και βγήκε έξω. Οι γείτονες φώναζαν “κάποιος την κοπέλα!”» περιέγραψε ο ιδιοκτήτης του ΙΧ που εγκλωβίστηκε η γυναίκα.

«Έπεφταν πάνω της πέτρες, χώματα»

Η μητέρα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η άτυχη γυναίκα περιέγραψε με δραματικό τρόπο όσα συνέβησαν. «Είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου, από τη μέση και κάτω ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Το κεφάλι της κάτω από το αυτοκίνητο. Απ’ ότι μου είπε ο άνδρας μου ζούσε ακόμη γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό της πόδι» είπε. «Προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν, να σηκώσουν το αυτοκίνητο, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Ήταν πολύ ορμητικά τα νερά, είχε πιαστεί η μπλούζα της. Δεν μιλούσε καθόλου, έπεφταν πάνω της πέτρες, χώματα. Απ΄ότι είπε ο γείτονας την είδε πιο πριν καθώς προσπαθούσε να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο για να πάει σπίτι της. Τη ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια, δεν του απάντησε. Προσπάθησε να περάσει απέναντι και το νερό την έριξε κάτω. Εγώ κάλεσα πυροσβεστική. Ήταν σοκαριστικό», ανέφερε η γυναίκα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuzccpkl14x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση του Δήμου Γλυφάδας

Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

{https://www.facebook.com/MunicipalityofGlyfada/posts/pfbid02GqqFpY8U33adzsWdLsm8B7Y5NFE4uTfnXX3noxD3k6o3hQriG8pN276HGdxcZbQ8l?locale=el_GR}

Ήταν συνιδιοκτήτρια σε Φροντιστήριο η 56χρονη εκπαιδευτικός: Η ανακοίνωση που στάλθηκε στους γονείς

«Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε για την τραγική απώλεια της αγαπημένης συναδέλφου και συνιδιοκτήτριας του φροντιστηρίου ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Χριστίνας Φωστέρη. Η αγαπημένη μας Χριστίνα έφυγε αιφνιδίως εχτές το βράδυ, ημέρα Τετάρτη, λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Άνω Γλυφάδα. Το φροντιστήριο θα παραμείνει κλειστό για σήμερα Πέμπτη 22-01-2026 σε ένδειξη βαθύτατου πένθους. Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα της γραμματείας του ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Με εκτίμηση,

Ελευθερία Μπαντέλη

Θάνος Γκέκας».

Συγκλονισμένη η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα από την απώλεια της εκπαιδευτικού

Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα του Φροντιστηρίου Ένεκα Παιδεία η απώλεια της 56χρονη, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και αγάπη για τα παιδιά το λειτούργημα της εκπαίδευσης. Άπαντες μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την εκπαιδευτικό. Ήταν απόφοιτη του τμήματος της Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε να διδάσκει το 1993 σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και εν συνεχεία δημιούργησε έναν δικό της χώρο εκπαίδευσης. Την επιτυχία του πρώτου φροντιστηρίου τη διαδέχτηκαν άλλα τρία με τελευταίο αυτό της Άνω Γλυφάδας.