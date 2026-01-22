Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Η πλημμύρα και κατ' επέκταση η καταστροφή της Άνω Γλυφάδας δεν είναι κάτι άγνωστο για τους πιο παλιούς δημότες.

Οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία κυρίως στη Γλυφάδα δεν είναι κάτι άγνωστο για τους παλιούς δημότες της πόλης. Είχε ξανασυμβεί αλλά χωρίς την τραγική απώλεια ανθρώπου που σημειώθηκε χτες.

Στις 21 Νοεμβρίου 1993 καταστροφικές πλημμύρες έπνιξαν κυριολεκτικά τη Βάρη, τη Βούλα και τη Γλυφάδα όταν πλημμύρισε το Λυκόρεμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής χρειάστηκαν μόλις 5 ώρες για να πέσουν 64 χιλιοστά βροχής ενώ τουλάχιστον 2 χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Πλημμύρισαν εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα καθώς και η εθνική οδός η οποία δεν λειτούργησε για 2 ώρες αφού το νερό είχε φτάσει το 1 μέτρο. Επίσης πάρα πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ανυπολόγιστες υλικές ζημιές αφού παρασύρθηκαν από το νερό και οι δρόμοι έπαθαν τεράστια ρήγματα και καθιζήσεις.

Σε ανάρτησή ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς αναφέρθηκε στις καταστροφές της περιοχής το 1993 λέγοντας πως «Τα ορμητικά νερά προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε σπίτια, καταστήματα και υπόγεια, με κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν προσωρινά τις κατοικίες τους. Πλημμύρισαν εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Ο δρόμος βρέθηκε πλημμυρισμένος με νερό ως και 1 μέτρο ύψος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για ώρες. Περίπου 2.000 κάτοικοι θεωρήθηκαν πλημμυροπαθείς και κλήθηκαν προς αποζημίωση από τις αρχές. Υπάρχουν περιγραφές μαρτυριών κατοίκων για σπίτια που πλημμύρισαν μέχρι τον πρώτο όροφο και για αυτοκίνητα που μετακινήθηκαν από το ρεύμα του νερού.

Στη Βάρη, μετά την καταστροφική πλημμύρα του 1993, υπήρξε άνοιγμα ρεμάτων και σημαντικά έργα αποχέτευσης ομβρίων στην παραλιακή ζώνη για να βελτιωθεί η ροή των υδάτων. Σύμφωνα με τις αναφορές, από τότε η Βάρη δεν υπέστη ανάλογες καταστροφές από πλημμύρες, σε αντίθεση με τη Βούλα και τη Γλυφάδα όπου προβλήματα συνέχισαν να παρουσιάζονται».

