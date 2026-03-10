Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς του σχολείου στο κτίριο του πρώην ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο.

Το ζήτημα της άμεσης μετεγκατάστασης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) Ιλίου έφερε στη Βουλή η βουλεύτρια Β2 Δυτικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, καταθέτοντας αναφορά προς τους υπουργούς Παιδείας, Εσωτερικών και Υγείας.

Η αναφορά συνοδεύεται από το ψήφισμα της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και ζητά άμεση λύση για τη στέγαση του σχολείου ειδικής αγωγής.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, το σχολείο λειτουργεί εδώ και χρόνια σε ακατάλληλες συνθήκες, μέσα σε νοσοκομειακό χώρο και σε χώρους που δεν πληρούν τις βασικές παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις. Όπως τονίζεται, η λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής σε χώρους αποθήκης και εκτός του κοινωνικού ιστού «δεν συνιστά προσωρινή λύση αλλά μόνιμη υποβάθμιση των δικαιωμάτων των μαθητών».

Πρόταση για μεταφορά στο πρώην ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς του σχολείου στο κτίριο του πρώην ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο. Το αίτημα είναι να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος καταλληλότητας και ασφάλειας του κτιρίου από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές, να προχωρήσει η παραχώρησή του από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού για τη στέγαση του σχολείου. Παράλληλα ζητείται να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και την Περιφέρεια Αττικής για την προσαρμογή του κτιρίου στις ανάγκες μιας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής.

Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι η μετεγκατάσταση του σχολείου δεν αποτελεί ζήτημα απλής διαχείρισης, αλλά θέμα ισότητας, αξιοπρέπειας και συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι τα κενά δημόσια κτίρια οφείλουν να αξιοποιούνται για κοινωνικές ανάγκες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μαθητές με αναπηρία. Παράλληλα προειδοποιεί ότι, αν δεν υπάρξει λύση, από την επόμενη σχολική χρονιά μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τους δήμους Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων – Καματερού ενδέχεται να κατευθυνθούν σε άλλα σχολεία, όπως τα ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω και Περιστερίου, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη πιεσμένες σχολικές μονάδες.

«Τα παιδιά του ΕΝΕΕΓΥΛ δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα, με τους γονείς να ζητούν ένα ασφαλές και κατάλληλο σχολικό κτίριο μέσα στο 2026.