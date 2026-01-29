Οι δύο ανήλικοι είχαν ενημερώσει τις Αρχές για βόμβα στο σχολείο, πριν αποκαλυφθεί η φάρσα.

Δυό μαθητές, ηλικίας 17 ετών, συνελήφθησαν όταν έκαναν τηλεφωνική φάρσα για βόμβα σε σχολείο στο Ίλιον. Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης, 28/1, οι δύο μαθητές κάλεσαν την αστυνομία αναφέροντας ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός εντός του σχολείου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους, οι οποίοι έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και έλεγξαν σχολαστικά όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο.

Στη συνέχεια, η έρευνα σε συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου αποκάλυψε ότι η κλήση είχε γίνει από δύο ανήλικους μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το τηλέφωνο μιας συμμαθήτριάς τους.

Σε βάρος των δύο 17χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά συναυτουργία, η οποία στάλθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.