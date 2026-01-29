Διαδικτυακή πλατφόρμα για την μέριμνα των αδέσποτων ζώων δημιούργησε η δημοτική αρχή του Περιστερίου.

Σε λειτουργία θέτει ο δήμος Περιστερίου νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την προστασία και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διευκολύνοντας σημαντικά την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η πλατφόρμα adespota.peristeri.gr δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής όλων των αιτήσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, από αιτήματα για στείρωση και περίθαλψη έως υιοθεσία, αναδοχή, εθελοντισμό, δήλωση δεσποζόμενου ζώου, δήλωση απώλειας και άλλες συναφείς διαδικασίες, με απλό και λειτουργικό τρόπο.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, το νέο εργαλείο ενσωματώνει στην πράξη τις προβλέψεις της νομοθεσίας που αφορούν την ευζωία και την προστασία των ζώων συντροφιάς, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός απέναντί τους αποτελεί βασικό στοιχείο πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας.

«Η προσπάθεια του Δήμου Περιστερίου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αδέσποτων ζώων και την ομαλή συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο είναι διαρκής και ουσιαστική», αναφέρει ο Δήμος και προσθέτει: «Με τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, ενισχύονται σημαντικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο την καλύτερη φροντίδα, προστασία και διαχείριση των μικρών μας φίλων».