Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής κατά της υπογεννητικότητας.

Με στόχο την ενίσχυση της οικογένειας και την υποστήριξη των νέων ζευγαριών, το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου αποφάσισε, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Ταξιάρχη Βέρρου, την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών για τρία έτη για όσες οικογένειες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εντός του 2026.

Συγκεκριμένα, το μέτρο αφορά δύο κατηγορίες δημοτών:

Νέα ζευγάρια που θα παντρευτούν μέσα στο 2026, τα οποία θα απαλλαγούν πλήρως από τα δημοτικά τέλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οικογένειες στις οποίες θα γεννηθούν παιδιά μέσα στη χρονιά, οι οποίες επίσης δεν θα επιβαρυνθούν με δημοτικά τέλη για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου Δυτικής Λέσβου και αντανακλά τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για τη στήριξη των δημοτών και την προώθηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής που συνδυάζουν οικονομική ελάφρυνση και ενίσχυση της τοπικής κοινότητας. Η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη αφορά όλες τις κατηγορίες τελών, όπως τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ενώ το μέτρο θα ισχύει από την ημερομηνία του γάμου ή της γέννησης του παιδιού, για τα τρία επόμενα χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Δυτικής Λέσβου εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την ενίσχυση της οικογένειας, την προώθηση της γονεϊκότητας και την υποστήριξη της νέας γενιάς, θέτοντας τον Δήμο ως παράδειγμα προς μίμηση.

Κραυγή αγωνίας για την μείωση των γεννήσεων στη Λέσβο

Νέα υποχώρηση καταγράφεται στον αριθμό των γεννήσεων στη Λέσβο το 2025, ανατρέποντας τη μικρή αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης που δημοσιεύονται stonisi.gr το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 457 γεννήσεις, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με τις 529 γεννήσεις του 2024, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα του νησιού παραμένει έντονο και χωρίς σταθερά σημάδια αντιστροφής.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τις γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και δεν περιλαμβάνουν παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και επέστρεψαν αργότερα στο νησί. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα που προκύπτει είναι ενδεικτική της γενικότερης τάσης που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μικρή άνοδος που καταγράφηκε το 2024 αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Η μείωση των γεννήσεων το 2025 κατά 72 περιστατικά αντιστοιχεί σε πτώση περίπου 13,6% μέσα σε έναν μόλις χρόνο, ποσοστό που δεν μπορεί να αγνοηθεί και επαναφέρει τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του πληθυσμού της Λέσβου. Αν εξεταστεί η πορεία των γεννήσεων την τελευταία εξαετία, οι διακυμάνσεις είναι έντονες και συνδέονται άμεσα με ευρύτερες κοινωνικές και μεταναστευτικές εξελίξεις. Το 2020 καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός γεννήσεων των τελευταίων ετών με 916 γεννήσεις, εκ των οποίων 397 αφορούσαν Ελληνικές οικογένειες και 519 αλλοδαπούς γονείς, σε μια χρονιά που συμπίπτει με την αυξημένη παρουσία προσφύγων και μεταναστών στα ΚΥΤ της Λέσβου.

Το 2021 οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 614, με 428 από Έλληνες γονείς και 186 από αλλοδαπούς, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Το 2022 η πτώση ήταν ακόμη πιο έντονη, με μόλις 452 γεννήσεις, από τις οποίες 394 αφορούσαν Έλληνες γονείς και μόλις 58 αλλοδαπούς, αποτυπώνοντας την αισθητή μείωση των μεταναστευτικών ροών. Το 2023 σημειώθηκε μια σχετική σταθεροποίηση με 491 γεννήσεις, ενώ το 2024 καταγράφηκε η μικρή άνοδος στις 529 γεννήσεις, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο ακριβής διαχωρισμός μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών γονέων. Η νέα πτώση του 2025 έρχεται να δείξει ότι η τάση παραμένει εύθραυστη και εξαρτάται από παράγοντες που δεν σχετίζονται απαραίτητα με τη φυσική αύξηση του πληθυσμού. Συνολικά, την περίοδο 2020 έως 2024 καταγράφηκαν 3.002 γεννήσεις στο Βοστάνειο Νοσοκομείο, εκ των οποίων 2.037 αφορούσαν Έλληνες γονείς και 965 αλλοδαπούς. Αν σε αυτό το σύνολο προστεθούν οι 457 γεννήσεις του 2025, ο συνολικός αριθμός της εξαετίας ανέρχεται πλέον στις 3.459 γεννήσεις, με σαφή όμως μετατόπιση προς χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία χρόνια.