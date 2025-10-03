Οι γεννήσεις ανήλθαν σε 68.467, μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με το 2023.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία της φυσικής κίνησης του πληθυσμού για το 2024. Τα δεδομένα σκιαγραφούν μια Ελλάδα που συνεχίζει να χάνει πληθυσμό λόγω της υπογεννητικότητας, ενώ η κοινωνική δυναμική μετασχηματίζεται με περισσότερα διαζύγια και λιγότερους γάμους. Η γήρανση του πληθυσμού επιβεβαιώνεται με σαφήνεια, καθώς οι γεννήσεις βρίσκονται σταθερά κάτω από τις 70.000, τη στιγμή που οι θάνατοι παραμένουν υπερδιπλάσιοι.

Συγκεκριμένα, οι γεννήσεις ανήλθαν σε 68.467, μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με το 2023. Από αυτές, 35.216 ήταν αγόρια και 33.251 κορίτσια, ενώ το ποσοστό των γεννήσεων από Ελληνίδες μητέρες ανήλθε στο 89,6% του συνόλου. Παράλληλα, οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 454, σημειώνοντας αύξηση 5,1%. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι γεννήσεις συνεχίζουν να υπολείπονται αισθητά των θανάτων, με αποτέλεσμα η φυσική μεταβολή του πληθυσμού να παραμένει αρνητική (-58.449), επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δημογραφική συρρίκνωση.

Οι θάνατοι το 2024 ανήλθαν σε 126.916, αριθμός μειωμένος κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 261, ανεβάζοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας από το 3,5‰ το 2023 στο 3,8‰ το 2024. Το φαινόμενο αυτό προβληματίζει καθώς συνδέεται με την ποιότητα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και με ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Αναφορικά με τους γάμους, το 2024 τελέστηκαν 36.649, αριθμός μειωμένος κατά 9,2% σε σχέση με το 2023. Από αυτούς, 19.695 ήταν θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί. Παράλληλα, τα σύμφωνα συμβίωσης περιορίστηκαν σε 14.486, καταγράφοντας πτώση 3,9%. Ωστόσο, στο πλαίσιο των αλλαγών στο οικογενειακό δίκαιο, καταγράφηκαν και 101 γάμοι μεταξύ ανδρών και 81 μεταξύ γυναικών, ενώ στα σύμφωνα συμβίωσης περιλαμβάνονται 192 ομόφυλα σύμφωνα μεταξύ ανδρών και 96 μεταξύ γυναικών.

Αντίθετα, τα διαζύγια σημείωσαν αύξηση, αγγίζοντας τα 15.532, αριθμός μεγαλύτερος κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 82,4% αυτών ήταν συναινετικά, ενώ το 12,1% κατ’ αντιδικία. Ενδεικτικό της επιδείνωσης των σταθερών οικογενειακών δεσμών είναι ότι η αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους ανήλθε στο 42,4, από 37,5 το 2023 και 33,4 το 2022.