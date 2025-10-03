Η απόφαση προβλέπει διαφορετικά υποδείγματα ανάλογα με το είδος της δήλωσης.

Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία μπαίνουν σε ισχύ νέα τυποποιημένα έντυπα για την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται ξεκάθαρα πώς θα εκδίδονται οι πράξεις που αφορούν πρόστιμα, ώστε να υπάρχει ενιαία διαδικασία και διαφάνεια για όλους τους φορολογούμενους.

Η απόφαση προβλέπει διαφορετικά υποδείγματα ανάλογα με το είδος της δήλωσης. Έτσι, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων θα χρησιμοποιείται το Υπόδειγμα Ι. Για ειδικές περιπτώσεις όπως φόρος πλοίων, τέλη ναυτιλίας, εισφορά επί εισαγόμενου συναλλάγματος, μερίσματα ή έκτακτες αμοιβές προβλέπεται το Υπόδειγμα ΙΙ. Για το ΦΠΑ και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές καθιερώνεται το Υπόδειγμα ΙΙΙ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους ειδικούς φόρους, όπως το ψηφιακό τέλος συναλλαγών, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, οι φόροι στα ασφάλιστρα, τα τέλη τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης, το τέλος για την πλαστική σακούλα ή το τέλος ανακύκλωσης. Όλες αυτές οι περιπτώσεις καλύπτονται από το Υπόδειγμα IV. Για άλλες ειδικές φορολογίες που δεν περιλαμβάνονται εκεί, εφαρμόζεται το Υπόδειγμα V.

Ξεχωριστό έντυπο, το Υπόδειγμα VI, θα χρησιμοποιείται για δηλώσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, φόρους κληρονομιάς, δωρεές, γονικές παροχές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόστιμο πρέπει να πληρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν ενδικοφανώς εντός της ίδιας προθεσμίας, μέσω της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.