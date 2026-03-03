Οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε δυσανάλογη επιβάρυνση κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε μια περίοδο που οι φορολογικές υποχρεώσεις γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις του νέου πλαισίου φορολογικών προστίμων.

Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας επισημαίνει την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η αυστηροποίηση των προστίμων για εκπρόθεσμες, ανακριβείς και μηδενικές δηλώσεις. Όπως τονίζεται, οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε δυσανάλογη επιβάρυνση κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να συμμορφωθούν σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο, με περιορισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο, τα πρόστιμα που προβλέπονται δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, με αποτέλεσμα να εντείνεται το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας στον επιχειρηματικό κόσμο. Ο κ. Κόλλιας σημειώνει ότι η αυστηροποίηση των κυρώσεων στα άρθρα 53 και 54 του ν. 5104/2024 εγείρει σοβαρά ζητήματα δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας της φορολογικής πολιτικής και υπογραμμίζει την ανάγκη επανεξέτασης των διατάξεων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και διαφανούς συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η αντικατάσταση των σταθερών προστίμων με αναλογικά ποσά που θα υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας της παράβασης, καθώς και η θέσπιση κατώτατων και ανώτατων ορίων ανά κατηγορία, ώστε να αποφεύγονται ακραίες επιβαρύνσεις. Παράλληλα, ζητείται η κλιμάκωση των προστίμων με βάση τη βαρύτητα της παράβασης και η διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας και την ύπαρξη υποτροπής, με ευνοϊκότερη μεταχείριση για τα καλόπιστα σφάλματα.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται και η καθιέρωση ανώτατου πλαφόν στο συνολικό ποσό προστίμων ανά φορολογικό έλεγχο ή χρήση, η εισαγωγή μηχανισμού αυτοδιόρθωσης πριν από την έκδοση οριστικού φύλλου ελέγχου με μειωμένες κυρώσεις, καθώς και η επιβολή οριζόντιων προστίμων όχι άμεσα με τη λήξη της προθεσμίας, αλλά μετά από δίμηνη προθεσμία και σχετική ειδοποίηση προς συμμόρφωση.

Το ΟΕΕ ζητά επίσης την έκδοση αναλυτικών εγκυκλίων με πρακτικά παραδείγματα, ώστε να περιοριστούν οι παρερμηνείες, καθώς και την κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες ή μη υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος. Τέλος, προτείνεται η κατάργηση του αυτοτελούς προστίμου στις περιπτώσεις όπου η αρχική οφειλή δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, η υιοθέτηση των προτάσεων αυτών μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος φορολογικών προστίμων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων και τη φορολογική συμμόρφωση.