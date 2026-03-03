Το πρόγραμμα «ΡΙΣΠΕΚΤ στο σώμα σου», αφορά το σύνολο των μαθητριών που φοιτούν από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου σε όλα τα σχολεία.

Ξεκινά σε πανελλαδικό επίπεδο το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης προϊόντων υγιεινής περιόδου σε όλες τις μαθήτριες από 11 ετών, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF.

Το πρόγραμμα, με σύνθημα «ΡΙΣΠΕΚΤ στο σώμα σου», αφορά το σύνολο των μαθητριών που φοιτούν από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου σε όλα τα σχολεία της χώρας. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών θα διανεμηθούν δωρεάν περισσότερα από 18 εκατομμύρια προϊόντα περιόδου, με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υγιεινής και την άρση κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Παράλληλα, προβλέπονται ενημερωτικές δράσεις για μαθητές και μαθήτριες, καθώς και προγράμματα υποστήριξης για γονείς και εκπαιδευτικούς, ώστε να ενισχυθεί ο ανοιχτός διάλογος γύρω από την έμμηνο ρύση. Το πρόγραμμα αναδεικνύει για πρώτη φορά τη διαχείριση της περιόδου ως ζήτημα δημόσιας υγείας και εκπαιδευτικής ισότητας.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας NextGenerationEU, και υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων φορέων και επαγγελματιών υγείας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι καμία μαθήτρια να μη στερείται βασικά προϊόντα υγιεινής και καμία να μη νιώθει αποκλεισμένη ή αμήχανη λόγω μιας φυσιολογικής βιολογικής διαδικασίας.

Οι δράσεις που ενεργοποιούνται στα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος «ΡΙΣΠΕΚΤ στο σώμα σου»

Όπως ανακοοινώθηκε πραγματοποιούνται ενημερωτικές δράσεις για μαθήτριες και μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων Δημοτικών σχολείων, καθώς και για μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίων σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, υλοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης και υποστήριξης για γονείς, φροντιστές και εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τον ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο γύρω από την έμμηνο ρύση. Επιπρόσθετα, παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό, με ιδιαίτερη έμφαση σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργείται επίσης ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διατίθεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το υλικό περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς οδηγούς, ψηφιακά βιβλία, βίντεο και διαδραστικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας με τις θεματικές να καλύπτουν τις εφηβικές σωματικές αλλαγές, πληροφορίες για την έμμηνο ρύση, διαχείριση περιόδου και αποδόμηση μη επιστημονικών αντιλήψεων.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Η περίοδος αποτελεί μια φυσική σωματική λειτουργία όπως η δίψα. Για χρόνια όμως δυσκολευόμασταν να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Σήμερα, επιλέγουμε τη γνώση και τον σεβασμό. Για αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος προαγωγής υγείας για παιδιά και οικογένειες, στηρίζουμε τα κορίτσια, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, μιλώντας ανοιχτά για την υγεία και την υγιεινή της περιόδου. Ενδυναμώνουμε γονείς και μαθητές, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ενημέρωσης και προστασίας της υγείας, πάντα πιστοί στη δέσμευση μας για μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Ghassan Khalil, ανέφερε: «Κάθε κορίτσι πρέπει να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση, στα απαραίτητα προϊόντα και σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ώστε να διαχειρίζεται την περίοδό του με αξιοπρέπεια. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας και Υγιεινής της Περιόδου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας κοντά μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, δημιουργώντας σχολικά περιβάλλοντα στα οποία η περίοδος αντιμετωπίζεται με σεβασμό ως φυσιολογικό κομμάτι της καθημερινότητας».