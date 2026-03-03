Όσα πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι γονείς ώστε να δώσουν το παρών στα σχολεία των παιδιών τους μέσα στον Μάρτη για την διαδικασία των ελέγχων και τις σχολικές γιορτές της 25ης Μαρτίου.

Ο Μάρτιος δίνει στους εργαζόμενους γονείς δύο σημαντικές αφορμές για να κάνουν χρήση του δικαιώματος γονικής άδειας που δικαιούνται εφόσον τα παιδιά τους φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ειδικότερα δύο φορές μέσα στον μήνα οι γονείς μπορούν να ζητήσουν άδεια από την εργασία τους ώστε να δώσουν το παρών στις σχολικές μονάδες των παιδιών τους για να ενημερωθούν για την πρόοδο και τις βαθμολογικές τους επιδόσεις αλλά και για να καμαρώσουν τους μαθητές στην σχολική γιορτή.

Η γονική άδεια για τους βαθμούς του Β τριμήνου

Η πρώτη ευκαιρία αφορά την επίδοση των βαθμών του Β’ τριμήνου που ολοκληρώνεται για τα Δημοτικά στις 10 Μάρτη. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμόοι δάσκαλοι καλούνται να οριστικοποιήσουν και να παραδώσουν τις βαθμολογίες των μαθητών ώστε μέχρι τις 23 Μαρτίου να έχουν δοθεί στους γονείς οι έλεγχοι επιδόσεων των παιδιών τους. Η διαδικασία επίδοσης των ελέγχων προόδου των μαθητών θα γίνει με το πρωτόκολλο που ίσχυσε και στο πρώτο τρίμηνο. Ειδικότερα, για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α και Β Δημοτικού) η ενημέρωση των γονέων γίνεται περιγραφικά, χωρίς αριθμητική βαθμολογία, με στόχο να παρουσιαστεί η συνολική πρόοδος του παιδιού. Ενώ για τις λοιπές τάξεις (Γ-ΣΤ Δημοτικού) οι γονείς θα λάβουν κανονικά τον έλεγχο του τριμήνου με τους αντίστοιχους βαθμούς. Η διαδικασία παράδοσης των βαθμολογιών θα ανακοινωθεί με τη λήξη του τριμήνου, ώστε οι γονείς που εργάζονται να δώσουν το παρών στην ενημέρωση στο σχολείο κάνοντας χρήση της σχετικής γονικής άδειας.

Οι γονείς δικαιούνται άδεια και για την σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου

Πολλοί γονείς δεν το ξέρουν όμως η γονική άδεια τους καλύπτει ώστε να παρακολουθήσουν την σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου που παραδοσιακά γίνεται στα σχολεία παραμονές της εθνικής εορτής ήτοι στις 24 του μήνα. Οι γονείς μπορούν να ζητήσουν άδεια για να παρακολουθήσουν τις εορταστικές δραστηριότητες και να καμαρώσουν τα παιδιά τους να πρωταγωνιστούν στα αφιερωματικά δρώμενα για την 25η Μαρτίου ή ως σημαιοφόρους και παραστάτες στην σχολική γιορτή.

Εργαζόμενοι γονείς και παρουσία στα σχολεία: Τι προβλέπει η αδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης

Οι ανωτέρω περιπτώσεις γονικής άδεια καλύπτονται από την άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης που έχει επανειλημμένως τονιστεί ότι καλύπτει τόσο την παρουσία των γονέων στον αγιασμό για την νέα σχολική χρονιά όσο και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων. Ειδικότερα, «εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού. Την εν λόγω άδεια δικαιούνται επίσης και οι γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Η εν λόγω άδεια πρέπει να χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Η άδεια αυτή χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι έξω από το σπίτι, είναι άδεια με αποδοχές και χορηγείται άσχετα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση. Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους. Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών.»