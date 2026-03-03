Ο πρωθυπουργός αστειεύτηκε περιμένοντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις κινήσεις της Αθήνας πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, αναμένοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη βλέποντας πως έχουν περάσει 2-3 λεπτά από την ώρα της καθορισμένης συνάντησης, δηλαδή στις 12:00, σχολίασε με χιούμορ: «Ώρα ΠΑΣΟΚ… Όχι εντάξει… Τα πέντε λεπτά είναι απολύτως αποδεκτά».

Βλέποντας μάλιστα τους δημοσιογράφους να κατακλύζουν το χώρο, είπε πως «ευτυχώς έχουμε μεγάλο γραφείο», ενώ στις 12:04 έφτασε στο γραφείο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σε δηλώσεις τους πριν απομακρυνθούν οι κάμερες και συζητήσουν οι δυό τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Ευχαριστώ που ανταποκρίθηκατε στο αίτημα για ενημέρωση για κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να δοκιμάζεται από νέο πολεμο. Οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται στην προστασία και τον ασφαλή επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων. Εχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, αλλά μέχρι να ανοίξουν οι πτήσεις είναι δύσκολη η απομάκρυνση τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών. Και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επι της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η σημαία;;; και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Ιστορικά είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και οικονομικές».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του σημείωσε πως: «Πριν από λίγο επικοινώνησα και με πρόεδρο Κυπριακης Δημοκρατιας. Ζήτησα να με ενημερώσετε για την προετοιμασία της χώρας σε επίπεδο ασφαλείας και πιθανών επιπτώσεων. Η Ελλάδα σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσογείο πρέπει να συνδέεται με προστασία Ελληνισμου, ιδιαίτερα κυπριακού. Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε η φωνή της Ευρώπης, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στη νέα πραγματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή στους εγκλωβισμένους Έλληνες».

Υπενθυμίζουμε πως αύριο στις 10 π.μ. συγκαλείται το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μετά από 40 περίπου λεπτά με τον Νίκο Ανδρουλακη να αναφέρει στους δημοσιογράφους αποχωρώντας: «Όλα καλά».