Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel
Ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να κάνουν μια νέα αρχή με την Αλίκη.
Η Σοφία υψώνει ανάστημα στον Αλέξανδρο και διεκδικεί ό,τι της ανήκει προκαλώντας την έκπληξη της Κυβέλης.
Η Φρίντα πετυχαίνει την αποφυλάκιση του Χαραλάμπη και καταφέρνει να στριμώξει τον Χατζημήτρο, μόνο που εκείνος κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στους πρόσφυγες. Και έτσι ξαφνικά, η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο, συγκλονισμένη για το θάνατο του Νικόλα.
Ο αστυνόμος Κομνηνός και η Αγγέλα παρακολουθούν υποψιασμένοι την Ελένη και τον Κονδύλη.
Ο Άρης μαθαίνει ότι οι μάρτυρες στην Κωνσταντινούπολη δολοφονήθηκαν και, συντετριμμένος, αποφασίζει να πει στην Αλίκη την αλήθεια για το ποιος κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου.
{https://www.youtube.com/watch?v=EjTClSn_kWU}