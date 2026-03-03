Απόψε στις 21:00 νέο επεισόδιο.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να κάνουν μια νέα αρχή με την Αλίκη.

Η Σοφία υψώνει ανάστημα στον Αλέξανδρο και διεκδικεί ό,τι της ανήκει προκαλώντας την έκπληξη της Κυβέλης.

Η Φρίντα πετυχαίνει την αποφυλάκιση του Χαραλάμπη και καταφέρνει να στριμώξει τον Χατζημήτρο, μόνο που εκείνος κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στους πρόσφυγες. Και έτσι ξαφνικά, η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο, συγκλονισμένη για το θάνατο του Νικόλα.

Ο αστυνόμος Κομνηνός και η Αγγέλα παρακολουθούν υποψιασμένοι την Ελένη και τον Κονδύλη.

Ο Άρης μαθαίνει ότι οι μάρτυρες στην Κωνσταντινούπολη δολοφονήθηκαν και, συντετριμμένος, αποφασίζει να πει στην Αλίκη την αλήθεια για το ποιος κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου.

