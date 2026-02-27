«Grand Hotel» - Όλα τα μυστικά μένουν εδώ!

«Grand Hotel»: Όσα θα δούμε στα επεισόδια της νέας εβδομάδας από την Δευτέρα 2 έως την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Ο Χρόνης και ο Βαγγέλης γυρίζουν τον Νικόλα απογοητευμένο στο κελί του… Εκεί βρίσκουν τον Πέτρο και ο Χρόνης γίνεται έξαλλος μαζί του που, για άλλη μια φορά, πήρε μία τέτοια επικίνδυνη πρωτοβουλία.

Αποφασισμένος για όλα, ο Άρης παραδέχεται στον Χατζημήτρο πως μετέφερε το ποσοστό του από το ξενοδοχείο στον Νικόλα. Ράκος ψυχολογικά, ο Πέτρος τρέχει, τελευταία στιγμή, να δει τον Νικόλα για τελευταία φορά πριν το απόσπασμα, αλλά μάταια… πριν προλάβει να μπει ακούει τους πυροβολισμούς…

Η Αλίκη και ο Πέτρος βιώνουν τις πιο δραματικές στιγμές της ζωής τους, μετά την εκτέλεση του Νικόλα. Ο Άρης απομονώνεται, συντετριμμένος από τις εξελίξεις και κυνηγημένος από ενοχές, γνωρίζοντας πως η αλήθεια πλησιάζει επικίνδυνα... Η Σοφία έρχεται σε ανοιχτή ρήξη με τον Αλέξανδρο, ο οποίος τη διώχνει από κοντά του.

Η Κυβέλη και ο Ρήγας βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βαθαίνουν, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο διαφθοράς που απειλεί να παρασύρει τους πάντες.

Ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να κάνουν μια νέα αρχή με την Αλίκη. Η Σοφία υψώνει ανάστημα στον Αλέξανδρο και διεκδικεί ό,τι της ανήκει, προκαλώντας την έκπληξη της Κυβέλης. Και έτσι ξαφνικά, η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο, συγκλονισμένη από το θάνατο του Νικόλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=1H1n6oAUFcY}

Ο Άρης μαθαίνει ότι οι μάρτυρες στην Κωνσταντινούπολη δολοφονήθηκαν και αποφασίζει να πει στην Αλίκη την αλήθεια για το ποιος κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου…

Ο αστυνόμος Κομνηνός και η Αγγέλα παρακολουθούν υποψιασμένοι την Ελένη και τον Κονδύλη… Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη και θυμωμένη με τον Άρη, που δεν της είχε αποκαλύψει όσα γνώριζε για τον Αλέξανδρο και την αδελφή της...

Ο Χρόνης προσπαθεί να αποδείξει την αλήθεια για την Ελένη και την πλεκτάνη εναντίον του Νικόλα. Απελπισμένη η Σοφία ειδοποιεί τον Αλέξανδρο πως ο Ιάσωνας την απειλεί να αποκαλύψει όλα όσα του είχε εκμυστηρευτεί στις συναντήσεις τους.

Η Κυβέλη μένει άναυδη, όταν πάει να επισκεφτεί τον Ρήγα και συναντάει εκεί την Ελένη...