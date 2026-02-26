Η ηθοποιός υποδύεται την Αφρούλα στη σειρά του Alpha, «Το Σόι Σου».

Τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, την ανακατώστρα Αφρούλα που κάνει κάθε τόσο την εμφάνισή της στο «Σόι» παιδεύοντας την κόρη της Αντωνία, φιλοξένησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Happy Day».

«Η Αφρούλα είναι πολύ «διακριτικός» άνθρωπος. Είναι ο τύπος μάνας που ανακατεύεται σε όλα», θα πει η Φωτεινή για το ρόλο της.

Παρότι, όπως λέει, δεν έχει κάποια σχέση με τα Γιάννενα, η προφορά της γιαννιώτισσας δεν την προβλημάτισε ποτέ, της βγαίνει αυθόρμητα, «γενικότερα με τις προφορές έχω μία ευκολία χωρίς να το μελετάω ιδιαίτερα, δεν ξέρω από πού προέρχεται».

Πώς βιώνει η ίδια την επιτυχία της σειράς;

«Στους παλαιότερους κύκλους της σειράς, εγώ έκανα μόνο τρία επεισόδια γκεστ. Και στις περιοδείες που έκανα με την «Κυρά της Ρω», μου λέγανε ατάκες του ρόλου μου, όπως «στούμπα ένα μάγκο». Είναι φοβερό, μου έκανε πολύ εντύπωση, την αγαπά πολύ ο κόσμος τη σειρά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσο για τη συμμετοχή της στα νέα επεισόδια, «στον καινούργιο κύκλο έχω κάνει ήδη τρία επεισόδια. Με τους συναδέλφους έχουμε συνεργαστεί κι άλλες φορές, είναι υπέροχοι όλοι, τους αγαπώ πολύ. Όσος χρόνος κι αν περάσει, είναι σαν να ήμασταν χθες μαζί».

Από μικρή -όπως λέει- ηλικία δουλεύει πάρα πολύ «και δεν είναι μόνο για τα χρήματα είναι και για την εμπειρία. Όσο πιο πολύ δουλεύεις τόσο μεγαλύτερη εμπειρία αποκτάς».

Και κρατά πάντα στη ζωή της τη συμβουλή του πατέρα της «μόνο οι τεμπέληδες πεινάνε».

{https://www.youtube.com/watch?v=tYJ2L4eNd-k}