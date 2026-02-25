«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στις 23:30.

Η «Αυτοψία» στα Γραφεία γνωριμιών που επανέρχονται. Προξενιά. Συνοικέσια. Φλερτ. Social Media. Εφαρμογές γνωριμιών.

Πώς και γιατί τα παραδοσιακά γραφεία συνοικεσίων ανθίζουν ξανά; Τι κάνει τους

αδέσμευτους, στην εποχή του διαδικτύου και της ελευθερίας, να απευθυνθούν στους «ειδικούς» για να βρουν ταίρι; Τι «ψάχνουν» οι γυναίκες και τι οι άντρες;

Η «Αυτοψία» προσεγγίζει το θέμα των γνωριμιών, που χρόνια τώρα απασχολεί τους αδέσμευτους όλων των ηλικιών κι αλλάζει τρόπο και έκφραση, ανά εποχή.

Ο Αντώνης Σρόιτερ συνομιλεί με ανθρώπους που ακολούθησαν το trend της εποχής, κάνοντας γνωριμίες μέσω εφαρμογών, αλλά κατέληξαν να αναζητήσουν σύντροφο μέσω… συνοικεσίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=Hs93JhIuTMQ}