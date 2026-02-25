«Ο Τραμπ πάντα παραπονευόταν για fake news και νομίζω ότι δυστυχώς έχει πέσει θύμα fake news» είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σχοιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Κογκρέσο.

«Αν, Θεός φυλάξοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να μας επιτεθούν, τότε οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα γίνουν νόμιμοι στόχοι» ξεκαθάρισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, λίγες μόνο ώρες πριν από τη συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη για τον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων.

Ο Αραγτσί σε αποκλειστική του συνέντευξη στο India Today διευκρίνισε πως το Ιράν θεωρεί τις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στο Κατάρ, τα ΗΑΕ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αμερικανικό έδαφος και «όχι έδαφος των γειτόνων μας ή των χωρών όπου βρίσκονται». Ξεκαθάρισε επίσης ότι «φυσικά είμαστε προετοιμασμένοι, απόλυτα προετοιμασμένοι και για τα δύο ενδεχόμενα: για τον πόλεμο (μακάρι όχι) και για ειρήνη» είπε.

Αναφερόμενος σε μία ενδεχόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ δήλωσε πως θεωρεί ότι είναι «εφικτή μία δίκαιη συμφωνία. Αλλά οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες για να κάνουν τη δουλειά τους. Πήραμε μαθήματα από τον προηγούμενο πόλεμο. Όταν προετοιμάζεσαι για πόλεμο, μπορείς να τον εμποδίσεις» είπε και πρόσθεσε πως «Είμαστε προετοιμασμένοι όχι επειδή θέλουμε πόλεμο, αλλά επειδή θέλουμε να τον εμποδίσουμε».

Διευκρίνισε πως «Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» και ξεκαθάρισε πως «Το Ιράν δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα και δεν έχουμε καμία πρόθεση, δεν έχουμε επίσης καμία πρόθεση να αναπτύξουμε βαλλιστικούς πυραύλους αλλά έχουμε σίγουρα την πρόθεση και την αποφασιστικότητα να εδραιώσουμε και να εφαρμόσουμε τα δικαιώματά μας για το πυρηνικό μας πρόγραμμα».

{https://www.youtube.com/watch?v=170YVCda7NY}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ερωτώμενος σχετικά απάντησε πως «Δεν άκουσα τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει στην ομιλία του στο Κογκρέσο κάτι για εμπλουτισμό ουρανίου» ενώ τόνισε ότι το «δεν είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι ΗΠΑ θέλουν συμφωνία» φέρνοντας γα παράδειγμα τα όσα συνέβησαν το περασμένο καλοκαίρι. «Τώρα είμαστε πιο προσεκτικοί και έχουμε ανησυχία αλλά αν υπάρχει θέληση για συμφωνία, νομίζω ότι θα συμβεί» είπε.

Μιλώντας συγκεκριμένα για τα όσα δήλωσε στο Κογκρέσο ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε πως «Ο Τραμπ πάντα παραπονευόταν για fake news και νομίζω ότι δυστυχώς έχει πέσει θύμα fake news. Αυτό που θέλουμε είναι μόνο τα δικαιώματά μας και να τα εφαρμόσουμε», είπε λίγες μόνο ώρες πριν από τον τρίτο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη.

«Θα χτίσουμε εμπιστοσύνη για το ειρηνικό πυρηνικό μας πρόγραμμα, θα διασφαλίσουμε ότι έτσι θα παραμείνει και σε αντάλλαγμα θα πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις» είπε ο Αραγτσί ζητώντας σεβασμό για τη γνώση της πυρηνικής τους ενέργειας.

Για τη στάση του Τραμπ αμφέβαλε ωστόσο, ότι απορρέει αποκλειστικά από τη σχέση του με το Ισραήλ και τόνισε πως από «όταν ξεκίνησε η Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν οι Αμερικανοί δεν κατάλαβαν γιατί συνέβη. Άρα τα τελευταία 47 χρόνια είσαι θύμα ή υποκείμενο. Η παραπληροφόρηση προέρχεται κυρίως από το Ισραήλ] δήλωσε και πρόσθεσε πως «η μόνη λύση είναι να αντιμετωπίσουν το Ιράν και τον κόσμο του με σεβασμό. Αν υπάρξει η γλώσσα της πίεσης είναι αυτή που θα δείτε (και από εμάς)» είπε ο Ιρανός αξιωματούχος.

«Στρατιωτική εναλλακτική ναι, έχουν τεράστια παρουσία οι ΗΠΑ γύρω μας. Αν η ιδέα είναι να μας απειλήσουν, ας διευκρινίζουμε ότι αυτό δεν θα γίνει, σίγουρα. Το αποδείξαμε στο παρελθόν. Μετά από 12 μέρες ήθελαν κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους. Αν επαναλάβεις μία αποτυχημένη εμπειρία, δεν θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα, άρα δεν θα υπάρξει νίκη για κανέναν. Θα είναι ένας καταστροφικός πόλεμος και αφού οι αμερικανικές βάσεις είναι διασκορπισμένες σε διάφορες περιοχές, τότε δυστυχώς όλη η περιοχή θα εμπλακεί. Είναι πολύ τρομερό σενάριο, δεν θέλω να μιλήσω καν γι αυτό» είπε ο Αραγτσί.

Για τις χώρες της Μέσης Ανατολής που είπαν στις ΗΠΑ ότι δεν θέλουν να χρησιμοποιηθεί ο χώρος τους για πόλεμο από τους Αμερικανούς φάνηκε διστακτικός και τόνισε πως, «δεν ξέρω πόσο μπορεί να υπάρξει έλεγχος, ελπίζω να ισχύσει. Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να μας επιτεθούν οι βάσεις τους σε αυτές τις χώρες θα είναι νόμιμος στόχος. Τις αμερικανικές βάσεις τις θεωρούμε αμερικανικό έδαφος όχι περιοχή των αδελφών - χωρών μας», είπε ο Αραγτσί και τόνισε ότι το περασμένο καλοκαίρι είχε ενημερώσει το Κατάρ ότι η απάντηση τους ήταν επίθεση κατά των ΗΠΑ όχι του Κατάρ.

«Μόνο ένας θέλει πόλεμο στην περιοχή: το Ισραήλ»

«Αλλά υπάρχει μόνο ένας που θέλει πόλεμο στην περιοχή: είναι το Ισραήλ. Προσπάθησαν, απέτυχαν να το κάνουν μόνοι τους και τώρα παρασύρουν τις ΗΠΑ και ζήτησαν βοήθεια, σε έναν πόλεμο και νομίζω είναι ότι είναι ένα ισραηλινό σχέδιο για να παρασύρουν τις ΗΠΑ σε πόλεμο. Θα είναι πολύ δυστυχές για τους Αμερικανούς (αν συμβεί αυτό). Το Ισραήλ είναι αυτό που έχει καταστρέψει όλη τη Γάζα. 70.000 άνθρωποι, είναι γενοκτονία] επανέλαβε ο Αραγτσί.

Μεταξύ άλλων ο Αμπάς Αραγτσί ρωτήθηκε και για τη Χαμάς, τους Χούθι και τη Χεζπολάχ και κατά πόσο τις θεωρεί τρομοκρατικές ομάδες: «Είναι ομάδες που μάχονται για τον δίκαιο σκοπό τους» απάντησε.

Για τα σενάρια δολοφονίας του Χαμενεΐ

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αραγτσί απάντησε και για το τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ σκοτώσουν τον Χαμενεΐ. «Αν εκλεγόταν νέος ηγέτης, αυτό θα συνέβαινε όποτε χρειαζόταν, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω δει στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και αλλού προτάσεις για δολοφονία του ηγέτη και παρόμοιες ιδέες. Αλλά αυτό είναι ένα σύστημα, όπου οποιοσδήποτε θα αντικαθίσταντο. Είναι ένας καθιερωμένος μηχανισμός που υπάρχει μέσα στο ίδιο το σύστημα, επομένως τίποτα δεν θα κατέρρεε. Όλοι θα αντικαθίσταντο μέσω καθιερωμένων διαδικασιών».

{https://twitter.com/clashreport/status/2026709730773680134}

Διευκρίνισε πως «το σύστημά μας δεν εξαρτάται από άτομα. Υποστηρίζεται από τον λαό. Όπως είδατε στην 47η επέτειο της Επανάστασής μας είδατε τον κόσμο που γιόρτασε. Επομένως, δεν ανησυχώ καθόλου. Ακόμα και στη μέση του πολέμου, τίποτα δεν κατέρρευσε και μπορέσαμε να συνεχίσουμε την αυτοάμυνά μας. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε ξανά, το σύστημα θα το χειριζόταν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το σύστημα».

Με πληροφορίες του India Today





