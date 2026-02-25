Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι την έχουν προσεγγίσει κόμματα για συνεργασία.

Πριν από το καλοκαίρι θα ανακοινωθεί η ίδρυση του κόμματός της, δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, που είπε ότι έχει δεχθεί προτάσεις συνεργασίας και πως της «έταξαν» το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Πριν από το καλοκαίρι. Τότε θα είμαστε καθόλα έτοιμοι. Θα συνεκτιμήσουμε τις συγκυρίες και αναλόγως θα πράξουμε», δήλωσε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEΝ, όταν ρωτήθηκε πότε θα ανακοινωθεί η δημιουργία του κόμματός της, ενώ παραδέχθηκε ότι «δυσκολεύονται» με την επιλογή του ονόματος.

Ερωτηθείσα αν έχει δεχθεί πρόταση συνεργασίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο, απάντησε: «Όχι, δεν μου έχει κάνει πρόταση. Άλλοι πολιτικοί ναι, ο κ. Βελόπουλος όχι».

Στη συνέχεια δήλωσε ότι έχει δεχθεί πρόταση συνεργασίας από κόμματα τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς, «μέσω τρίτων και στις δύο περιπτώσεις», αλλά αρνήθηκε να αναφερθεί σε πρόσωπα.

Όταν ρωτήθηκε εάν της προτάθηκε να είναι υποψήφια βουλευτής ή ευρωβουλευτής, απάντησε: «Μου έταξαν μία θέση, ένα υπουργείο ας πούμε (…) το Δικαιοσύνης», ενώ πρόσθεσε πως «δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, απέρριψα κατευθείαν την πρόταση», δίχως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.