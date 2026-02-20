Ζητούν να ορίσει πραγματογνωμοσύνη σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού

Οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος, Μπέζας και η σύζυγος του Κοκκάλα, επέδωσαν εξώδικο στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, απαιτώντας «να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές των σορών, με προθεσμία μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι».

Συγκεκριμένα ζητείται από την Εισαγγελία να ορίσει πραγματογνωμοσύνη και εξέταση σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, καταγγέλλουν τη διαδικασία ως «κοροϊδία» και «εμπαιγμό», επισημαίνοντας ότι οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα.

Ανάκληση

Η εισαγγελέας πρωτοδικών ανακάλεσε την παραγγελία της για άμεσες εκταφές για 3 θύματα, μεταξύ των οποίων του Άγγελου Τηλκεριδη. Έτσι θα εξεταστούν οι πρόσφυγες των τριών συγγενών από το δικαστικό συμβούλιο.

