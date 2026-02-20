«Καλοί οι πανηγυρισμοί για το Eurogroup, αλλά προέχει η προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας».

«Καρφιά» εναντίον του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης αυτή τη φορά, εγκαλώντας το για αδιαφορία σε ό,τι αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων σε εθνικά ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές, εξαπέλυσε ο «γαλάζιος» Γιώργος Βλάχος.

Κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή με θέμα «Πλειστηριασμοί σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές και προστασία δανειοληπτών», ο κ. Βλάχος κάλεσε την κυβέρνηση να έρθει σε επαφή με τους συμβολαιογράφους και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των περιοχών αυτών, ώστε για να διαπιστώσει το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει.

Ο βουλευτής της ΝΔ, που υπέγραφε και την ερώτηση για τις επιθετικές αγορές από τουρκικά κεφάλαια σε Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο, ζήτησε να κλείσει το παράθυρο μέσω του οποίου πολίτες τρίτων χωρών, κάνουν εταιρεία σε χώρα της ΕΕ και έρχονται να πάρουν ακίνητα σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές.

«Πρέπει να εξηγήσουμε στην κυρία Φον Ντερ Λάιεν, ότι δεν έχουμε γείτονες τη Δανία και το Λουξεμβούργο», ανέφερε, αφήνοντας σαφέστατη αιχμή εν συνεχεία: «Καλοί οι πανηγυρισμοί για το Eurogroup, αλλά προέχει η προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας».