Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κυμανθεί φέτος η τιμή της λαγάνας, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας.

Τσουχτερή είναι η τιμή της λαγάνας, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Παρά την πρόθεση των αρτοποιών να διατηρήσουν το παραδοσιακό έδεσμα προσιτό στα νοικοκυριά, το αυξημένο κόστος παραγωγής οδηγεί τις τιμές σε ένα εύρος που ξεκινά από τα 1,90 ευρώ και αγγίζει τα 5 ευρώ για τις πιο εξειδικευμένες παρασκευές.

Ειδικότερα, μεταξύ 3,5 και 4,5 ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί και φέτος η τιμή της λαγάνας, όπως δήλωσε χθες στα Παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσων Καπλάνης. Ο ίδιος επισήμανε ότι η κατανάλωση ψωμιού έχει μειωθεί έως και 50%, αποδίδοντας την πτώση στη γενικότερη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Αρχικά, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων ανέφερε ότι οι τιμές της λαγάνας αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και πρόπερσι. «Νομίζω ότι οι τιμές θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα. Οι λαγάνες, με βάση την εικόνα της αγοράς, θα ξεκινήσουν από 3 έως 3,5 ευρώ και ενδέχεται να φτάσουν έως τα 4,5 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το κάθε αρτοποιείο», σημείωσε. Όπως εξήγησε, κάθε επαγγελματίας διαμορφώνει την τιμολογιακή του πολιτική με βάση το δικό του κοστολόγιο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εμπλουτιστεί και η ποικιλία των προϊόντων. Ωστόσο, όπως τονίζει, η παραδοσιακή λαγάνα παραμένει η πρώτη επιλογή των καταναλωτών. Οι λαγάνες θα διατεθούν κυρίως την Καθαρά Δευτέρα, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμένες ποσότητες δοκιμαστικά το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Κλασική λαγάνα (750 γρ.): 3,30 – 3,80 ευρώ.

Μικρή λαγάνα (περίπου 500 γρ.): 1,90 – 2,20 ευρώ.

Ειδικές λαγάνες: 4 – 5 ευρώ (αφορά δημιουργίες με υλικά όπως ελιά, λιαστή ντομάτα ή μανιτάρι).

Οι επαγγελματίες του κλάδου σημειώνουν ότι οι τελικές τιμές ενδέχεται να παρουσιάσουν αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή, τον κάθε φούρνο, αλλά και τον ανταγωνισμό από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Αυξήσεις «φωτιά» στα θαλασσινά και τα σαρακοστιανά

Πέρα από το παραδοσιακό ψωμί της ημέρας, η ακρίβεια χτυπά και το υπόλοιπο σαρακοστιανό τραπέζι και ειδικά τις τιμές στα κατεψυγμένα θαλασσινά.

Συγκεκριμένα, προϊόντα όπως το χταπόδι, το καλαμάρι, οι γαρίδες και τα θράψαλα έχουν ήδη καταγράψει σημαντική άνοδο στα σούπερ μάρκετ από τις αρχές του έτους.

Οι αυξήσεις αυτές κυμαίνονται από 10% έως 18% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό των καταναλωτών που προγραμματίζουν το γεύμα της Καθαράς Δευτέρας.

Οι τιμές στα περισσότερα θαλασσινά εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με το 2024 και το 2025, αναγκάζοντας πολλούς πολίτες να στρέφονται στην Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών προς αναζήτηση πιο προσιτών λύσεων, ενώ αρκετοί περιορίζουν τις ποσότητες για να κρατήσουν τον προϋπολογισμό υπό έλεγχο.

Στα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, οι τιμές έχουν ανέβει σημαντικά:

Τα φρέσκα χταπόδια και καλαμάρια πωλούνται πλέον προς 24-26 ευρώ το κιλό (από 22-24 πέρυσι).

Τα μεγάλα θράψαλα εκτοξεύτηκαν στα 16-17 ευρώ (από 13-14 ευρώ), ενώ τα μικρά αγγίζουν τα 10 ευρώ.

Τα μύδια κοστίζουν φέτος 8-9 ευρώ το κιλό, παρουσιάζοντας αύξηση από τα 7 ευρώ που πωλούνταν το 2024.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στα οστρακοειδή, με τα στρείδια να κοστίζουν 22-23 ευρώ (από 16 πέρυσι) και τα κυδώνια μαζί με τις γυαλιστερές να αγγίζουν τα 30 ευρώ το κιλό (αποό 25- 26 ευρώ πέρυσι).

Αντίθετα, στην Κεντρική Ιχθυαγορά, οι τιμές παραμένουν πιο ανταγωνιστικές, αποτελώντας πόλο έλξης για τους καταναλωτές. Εκεί, τα χταπόδια ξεκινούν από τα 15-16 ευρώ, οι γαρίδες από τα 12 ευρώ (οι οποίες στα ιχθυοπωλεία παραμένουν σταθερές στα 19 ευρώ) και τα μύδια από τα 6 ευρώ το κιλό.

Παρά την ακρίβεια, τα καλαμαράκια και οι γαρίδες παραμένουν οι πρωταγωνιστές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, οι οποίοι ωστόσο προχωρούν σε πιο προσεκτικές αγορές για να τιμήσουν το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας χωρίς να ξεφύγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

