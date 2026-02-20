Πώς θα φτιάξετε την τέλεια γαριδομακαρονάδα για το σαρακοστιανό τραπέζι στα Κούλουμα.

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σαρακοστιανό τραπέζι, τα θαλασσινά και τις παραδοσιακές γεύσεις. Ανάμεσα στη λαγάνα, τον ταραμά και τα όσπρια, μια γαριδομακαρονάδα μπορεί να γίνει το πιάτο που θα κλέψει τις εντυπώσεις. Είναι εύκολη, γρήγορη, νηστίσιμη και γεμάτη αρώματα θάλασσας. Με απλά υλικά και σωστούς χειρισμούς, μπορείτε να πετύχετε ένα αποτέλεσμα που θυμίζει ταβέρνα δίπλα στο κύμα. Το μυστικό βρίσκεται στην ποιότητα των γαρίδων και στο σωστό «δέσιμο» της σάλτσας με τα ζυμαρικά. Συνοδεύστε τη με λαγάνα, σαλάτα και ένα ποτήρι λευκό κρασί και απολαύστε ένα πλήρες σαρακοστιανό γεύμα με άρωμα θάλασσας.

Υλικά (για 4 άτομα)

500 γρ. σπαγγέτι

600 γρ. γαρίδες (φρέσκες ή κατεψυγμένες, καθαρισμένες)

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

400 γρ. ντοματάκια κονκασέ ή φρέσκια τριμμένη ντομάτα

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

½ φλιτζάνι λευκό κρασί ή λίγο ούζο (προαιρετικά, για άρωμα)

1 κουταλάκι ζάχαρη

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο μπούκοβο ή καυτερή πιπεριά (προαιρετικά)

Φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος

Εκτέλεση

Βράζετε τα σπαγγέτι σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, κρατώντας τα al dente. Κρατήστε μισό φλιτζάνι από το νερό του βρασμού πριν τα στραγγίξετε. Σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτετε το σκόρδο και ανακατεύετε για λίγα δευτερόλεπτα, προσέχοντας να μη καεί. Ρίχνετε τις γαρίδες και τις σοτάρετε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά. Μόλις αλλάξουν χρώμα και ροδίσουν ελαφρά, σβήνετε με το κρασί ή το ούζο και αφήνετε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτετε την ντομάτα, τη ζάχαρη (αν χρειάζεται), αλάτι, πιπέρι και αν θέλετε λίγο μπούκοβο. Αφήνετε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι να δέσει. Προσθέτετε τα στραγγισμένα ζυμαρικά μέσα στη σάλτσα και ανακατεύετε καλά. Αν χρειάζεται, ρίχνετε λίγο από το νερό που κρατήσατε για να δέσει καλύτερα το φαγητό. Πασπαλίζετε με φρέσκο μαϊντανό και σερβίρετε αμέσως.

Μυστικά επιτυχίας

Οι κατεψυγμένες γαρίδες πρέπει να αποψυχθούν πριν το μαγείρεμα για να διασφαλιστεί ότι έχουν φτάσει στη θερμοκρασία που απαιτείται για να σκοτωθούν τυχόν βακτήρια κατά το μαγείρεμα. Επιπλέον, εκθέτοντας μια κρύα πρωτεΐνη σε θερμότητα, θα ψηθεί πιο γρήγορα εξωτερικά παρά εσωτερικά.

Πώς να ξεπαγώσετε γρήγορα τις γαρίδες. Επειδή οι γαρίδες είναι πολύ μικρές, για να τις ξεπαγώσετε, απλώς τις περνάτε για λίγο κάτω από τρεχούμενο νερό ή τις βάζετε σε ένα σακουλάκι και τις βυθίζετε στο νερό για λίγα λεπτά μέχρι να χωριστούν όλες.

Μην παραψήσετε τις γαρίδες γιατί γίνονται λαστιχωτές. Αν χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένες, φροντίστε να τις έχετε αποψύξει σωστά και να τις σκουπίσετε καλά πριν το μαγείρεμα.

Το ούζο δίνει ιδιαίτερο άρωμα που ταιριάζει ιδανικά με τα θαλασσινά. Για πιο πλούσια γεύση, μπορείτε να προσθέσετε λίγο πελτέ ντομάτας στο σοτάρισμα.