Καθαρά Δευτέρα 2026

Καθαρά Δευτέρα 2026 προ των πυλών, καθώς την προσεχή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου άπαντες ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα παραδοσιακά Κούλουμα. Βέβαια, μπορεί η αργία της Καθαράς Δευτέρας να αποτελεί τριήμερο για τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών και φυσικά για τους μαθητές λόγω των κλειστών σχολείων, όμως καταγράφονται διαφοροποιήσεις ως προς τους τομείς όπου αποτελεί επίσημη αργία, μιας και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν εξαιρέσεις.

Ειδικότερα, για τον δημόσιο τομέα και τα σχολεία η Καθαρά Δευτέρα είναι δηλώμενη αργία. Οι δημόσιες και οι δημοτικές υπηρεσίες θα είναι σε καθεστώς αργίας, ενώ οριζόντια και τα σχολεία όλων των βαθμίδων, ιδιωτικά και δημόσια, θα παραμείνουν κλειστά.

Τι ισχύει για την αργία της Καθαράς Δευτέρας στον ιδιωτικό τομέα

Η λειτουργία των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται από το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει. Αν η ημέρα προβλέπεται ως αργία μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), Κανονισμού Εργασίας ή επιχειρησιακής συνήθειας, οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιλογή αν θα λειτουργήσουν ή όχι ανήκει στον εργοδότη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Καθαρά Δευτέρα δεν θεωρείται οριζόντια υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εργαζόμενοι στα αρτοποιεία, που εκείνη την ημέρα προμηθεύουν το καταναλωτικό κοινό με την παραδοσιακή λαγάνα. Παράλληλα, λειτουργούν και καταστήματα εστίασης, μπακάλικα, ιχθυοπωλεία και ορισμένα σούπερ μάρκετ εκείνη τη μέρα, οπότε και για τους εργαζομένους αυτών των καταστημάτων υπάρχει πρόβλεψη για το πώς και με πόσα λεφτά θα πληρωθούν.

Ειδικότερα, αν οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή είναι ημερομίσθιοι, τότε τους καταβάλλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%), ενώ αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού.

Αν μια επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Καν. Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου), τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την εργασία τους προσαύξηση μισθού 1/25 οι υπάλληλοι και ένα επιπλέον ημερομίσθιο οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, με την προσαύξηση 75% των αποδοχών τους.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ. 3 ΝΔ 3755/1955).