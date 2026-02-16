Με άστατο καιρό θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Ισχυρά κύματα κακοκαιρίας φέρνουν χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια. Η πρόγνωση Μαρουσάκη για Καθαρά Δευτέρα.

Σήμερα στην ουσία θα κυριαρχήσει ο άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα έχουμε βροχοπτώσεις πρώτα στη δυτική χώρα, όπου θα έχουμε και καταιγίδες, και σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά, κοντά στις απογευματινές ώρες, θα μετατοπιστούν και μέσα στο Αιγαίο, οπότε στην ουσία μιλάμε για ένα πέρασμα από βροχές. Οι καταιγίδες θα εστιάζονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Ο άνεμος θα φθάσει πρόσκαιρα στο Αιγαίο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Ο άνεμος αυτός θα βοηθήσει να φύγει η αφρικανική σκόνη και να καθαρίζει η ατμόσφαιρα.

Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά καλές για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φθάσει έως και και 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, θα είναι μία ημέρα με άστατες καιρικές συνθήκες. Θα βλέπουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα προς τα ανατολικά του νομού και περιμένουμε βροχές. Ίσως οι βροχές αυτές συνοδευτούν από πρόσκαιρη καταιγίδα για τα πιο νότια, θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του νομού. Θα περάσει γρήγορα αυτή διαταραχή. Ο καιρός θα καθαρίσει το βράδυ και θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί και η θερμοκρασία έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ανοίγματα και κλεισίματα. Ένας άστατος καιρός με λίγες - καθόλου ανησυχητικές- βροχοπτώσεις. Νότιος ο άνεμος και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού

Αυτή η εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας. Την Τρίτη περιμένουμε τη πρώτη κορύφωση αυτού του άστατου καιρού με περισσότερες βροχές κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική - ηπειρωτική χώρα. Περάσματα με βροχές και πιθανόν καταιγίδες - πιο σύντομες- θα δεχθούν τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Η Τρίτη, θα είναι μία ημέρα έντονης κακοκαιρίας θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, φθάνοντας τα επίπεδα θυέλλης.

Τετάρτη και Πέμπτη, βελτιώνεται πρόσκαιρα ο καιρός ως προς τις βροχές, έρχονται όμως ψυχρές αέριες μάζες. Αρχίζει και κατεβαίνει μία πολική αέρια μάζα πιο νότια και θα μας απασχολήσει κοντά στην Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα κάνει πιο ευσταθή την ατμόσφαιρα, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να βελτιώνονται όσον αφορά τις βροχές. Θα επιμείνουν κάποια φαινόμενα κυρίως στα δυτικά - βορειοανατολικά και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Θα κάνει περισσότερο κρύο, για να πάμε κοντά στην εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Το κρύο θα είναι έντονο νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Την Παρασκευή, περιμένουμε το δεύτερο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που θα εξελιχθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έρχεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό. Θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από τα δυτικά και βόρεια της χώρας μας και σιγά σιγά θα μετατοπιστούν πιο νότια το Σάββατο και την Κυριακή. Θα απασχοληθεί το σύνολο της χώρας μας με αρκετές βροχές και καταιγίδες. Θα ενισχυθούν και οι νοτιάδες και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το γυρίσει σε βοριά για να πέσει σημαντικά η θερμοκρασία και να οδηγηθούμε προς την Καθαρά Δευτέρα με έναν έντονα χειμωνιάτικο καιρό και τα χιόνια πιθανόν να κατέβουν σε υψόμετρο, κυρίως για την ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Παραμένουμε σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών με μία τάση για περισσότερο χειμωνιάτικο καιρό προς το τέλος της εβδομάδας με περισσότερο κρύο και ίσως τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερο υψόμετρο.

