Η μητέρα του, που βρισκόταν στο κοινό, ανέβηκε επί σκηνής σε μία αρκετά συγκινητική στιγμή.

Ο Akylas αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026.

Ανάμεσα σε 13 ακόμη υποψήφιους καλλιτέχνες, ο νεαρός τραγουδιστής κατάφερε να ξεχωρίσει και να συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, κατακτώντας την πρώτη θέση και στις τρεις ψηφοφορίες - τόσο από το κοινό όσο και από τις δύο επιτροπές. Η απόλυτη αυτή επικράτηση επιβεβαίωσε τη δυναμική του τραγουδιού και την έντονη απήχηση που είχε στο τηλεοπτικό κοινό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgg4xyl5w935?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μόλις ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον επερχόμενο διαγωνισμό, ο Akylas δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Με δάκρυα χαράς στα μάτια, άκουσε το όνομά του να αντηχεί στο στούντιο, ενώ οι παρουσιαστές τον προσκάλεσαν να μοιραστεί τη στιγμή με τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καλλιτέχνης κατέβηκε από τη σκηνή, της έπιασε το χέρι και την ανέβασε κοντά του, σε μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της βραδιάς. Η μητέρα του τον αγκάλιασε σφιχτά, κι εκείνος ανταπέδωσε με εμφανή συγκίνηση, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα οικογενειακής αγάπης και στήριξης. Το κοινό παρακολούθησε τη σκηνή με χειροκροτήματα και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη διεθνή σκηνή. Ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision θα φιλοξενηθεί στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρία, με δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

Πηγή φωτο: eurokinissi