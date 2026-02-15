Οι φωτισμοί κινήθηκαν σε πιο σκοτεινούς τόνους, ενισχύοντας το concept του τραγουδιού χωρίς να το επισκιάζουν, ενώ το κοινό αντέδρασε θερμά με παρατεταμένο χειροκρότημα στο τέλος της εμφάνισης.

Ο Good Job Nicky εμφανίστηκε στον Τελικό του «Sing for Greece 2026», στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026, παρουσιάζοντας το «Dark Side of the Moon». Το τραγούδι κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού, με το pop-R&B ύφος του να διαφοροποιείται αισθητά από τις υπόλοιπες συμμετοχές της βραδιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις και τα polls, το «Dark Side of the Moon» συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά προτίμησης, τοποθετώντας τον Good Job Nicky ανάμεσα στις συμμετοχές που διεκδικούν με αξιώσεις την πρόκριση στη Eurovision 2026.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsrm7pcrvd?integrationId=40599y14juihe6ly}