Η Marseaux συμμετέχει στον Ελληνικό τελικό με μια dreamy πρόταση που συνδυάζει ελληνόφωνο και αγγλόφωνο στοιχείο, με αναφορές στην αισθητική των 00s (Y2K).

Η Marseaux εμφανίστηκε στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026 με το τραγούδι της «Χάνομαι», κερδίζοντας την προσοχή του κοινού και ένα δυνατό χειροκρότημα κατά τη διάρκεια της τελικής βραδιάς του διαγωνισμού της ΕΡΤ.

Το κομμάτι, σε μουσική και στίχους του Solmeister -σταθερού συνεργάτη της- παρουσιάζει μια συναισθηματική και introspective πλευρά της Marseaux, με την ίδια να έχει δηλώσει ότι η σύνθεση και η πρώτη ακρόαση του τραγουδιού την συγκίνησαν βαθιά.

Η Marseaux συμμετέχει στον Ελληνικό τελικό με μια dreamy πρόταση που συνδυάζει ελληνόφωνο και αγγλόφωνο στοιχείο, με αναφορές στην αισθητική των 00s (Y2K). Το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα νοσταλγικό αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο αίσθημα -σαν να σε ταξιδεύει πίσω στην εποχή των mix-tapes, χωρίς να χάνει το σήμερα. Η παραγωγή κινείται σε indie pop / electropop δρόμους, δίνοντας έμφαση στην ατμόσφαιρα και τη συναισθηματική φόρτιση, στοιχεία που το ξεχωρίζουν από τα πιο mainstream και προβλέψιμα τραγούδια του διαγωνισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsobpna8ux?integrationId=40599y14juihe6ly}