Μετά τους δύο ημιτελικούς που προηγήθηκαν, προκρίθηκαν τα 14 πιο δημοφιλή τραγούδια που θα διεκδικήσουν το χρυσό εισιτήριο για τη Βιέννη.

Απόψε πραγματοποιείται ο πολυαναμενόμενος ελληνικός τελικός της Eurovision 2026, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά και θα αναδείξει τον νικητή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Καλεσμένος της μεγάλης βραδιάς είναι ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του και τα αγαπημένα σε όλους μας τραγούδια του.

Στον μεγάλο τελικό υπάρχουν ήδη φαβορί αλλά και πολλές εκπλήξεις. Ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ, ενώ τα 14 τραγούδια που διεκδικούν τη συμμετοχή στη Eurovision υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική και ενθουσιασμό.

Δείτε LIVE:

{https://www.youtube.com/watch?v=c7Q5K93PaV8}

{https://www.youtube.com/watch?v=aVlmDKOZIAU}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι εμφανίσεις των 14 υποψηφίων

STYLIANOS - «YOU & I» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfrl9wk3a41?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

D3lta – «Mad About It» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsd9lprsyh?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Mikay – «Labyrinth» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsglloaktd?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Marika – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsjwa63ecx?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Marseaux - «Χάνομαι» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsobpna8ux?integrationId=40599y14juihe6ly}

good job Nicky – «Dark Side of the Moon» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsrm7pcrvd?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

KOZA MOSTRA – «Bulletproof» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsuitzjb89?integrationId=40599y14juihe6ly}

STEFI - «Europa» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsympjq1dt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Rosanna Mailan - «Άλμα» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfte3fn9te1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Evangelia - «Paréa» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfths24yzhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ZAF – «ASTEIO» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgftl3dte1dt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Akylas - «Ferto» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgftohexno49?integrationId=40599y14juihe6ly}

leroybroughtflowers – «SABOTAGE!» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfts2k75sax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Alexandra Sieti - «The Other Side» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgftwbnl8729?integrationId=40599y14juihe6ly}