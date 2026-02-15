Έχει παραγγελθεί νεκροψία - νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Ευρήματα που προβληματίζουν τους αστυνομικούς εντοπίστηκαν στη σορό μιας τουρίστριας η οποία βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/2) νεκρή σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μια γυναίκα με καταγωγή από το Ισραήλ η οποία είχε νοικιάσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο από τις αρχές του μήνα.

Η 53χρονη, σύμφωνα με τους αστυνομικούς που βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα, φέρει κάποια ύποπτα σημάδια στο λαιμό και τα χέρια, τα οποία θα μπορούσαν να προέρχονται από άλλο πρόσωπο. Για αυτό τον λόγο, η σορός έχει μεταφερθεί στο νεκροτομείο προκειμένου η σορός της 53χρονης να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδελφός της γυναίκας που, όπως λέγεται, ήταν παραγωγός ταινιών, την αναζητούσε επί ώρες, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Ανησυχώντας, πήγε στο ξενοδοχείο και όταν μπήκε στο δωμάτιο του 5ου ορόφου τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Ήδη, έχει συγκεντρωθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου αλλά και γύρω δρόμων προκειμένου οι αστυνομικοί να διαπιστώσουν τυχόν ύποπτες κινήσεις. Επιπλέον ξεκίνησαν ήδη να λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής ώστε να εντοπίσουν το παραμικρό στοιχείο που θα μπορέσει να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Λόγω της υπηκοότητας του θύματος, έχει ενημερωθεί ήδη η πρεσβεία του Ισραήλ στη χώρα μας, που έχει ζητήσει διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 53χρονης τουρίστριας.