Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή.

Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε στην Ηγουμενίτσα, βρέθηκε ένας 55χρονος ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από την Βόρεια Ελλάδα.

Η Αστυνομία, σύμφωνα με το epiruspost, ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.

Τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του ο οποίος άμεσα ζήτησε την συνδρομή του ΕΚΑΒ ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο ξενοδοχείο. Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.