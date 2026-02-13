Το αυτοκίνητο κατέληξε σε δέντρο και από την πρόσκρουση ανασύρθηκε νεκρός ο 15χρονος συνοδηγός του οχήματος.

Τραγωδία το απόγευμα της Παρασκευής όταν ένα 15χρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από κεντρικό δρόμο της Λούτσας. Ο ίδιος επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο με άλλους δύο φίλους του επίσης ανήλικους. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο βίντεο της ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος, χάνει τον έλεγχο και το αυτοκίνητο καταλήγει σε ένα δέντρο.

Από την σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και ο επιβάτης που καθόταν στα πίσω καθίσματα, ενώ ο συνοδηγός ακοτώθηκε ακαριαία. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Παίδων, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονος μαζί με τους φίλους του πήραν κρυφά το αμάξι γονέα και βγήκαν για βόλτα. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Δημοκρατίας στο ύψος της Σωτήρος, όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε δέντρο.

Τραυματίας είναι ο 16χρονος συνεπιβάτης και ο 14,5 ετών οδηγός.

