«Έχουμε κάνει πολλούς συμβιβασμούς», δηλώνει ο Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί προκειμένου να γίνει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Αλλά ο Ουκρανός του ζήτησε να πιέσει περισσότερο τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ο Ζελένσκι πρέπει να βιαστεί. Η Ρωσία θέλει να κάνει μια συμφωνία και ο Ζελένσκι πρέπει να βιαστεί, διαφορετικά θα χάσει μια σπουδαία ευκαιρία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου ήρθε από το Μόναχο. Στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια, ο Ζελένσκι μίλησε στο Politico και τόνισε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να πιέσει περισσότερο τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπογράμμισε πως το Κίεβο έχει κάνει πολλούς συμβιβασμούς και προτίμησε τη σιωπή, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ κρατά τις ισορροπίες μεταξύ των δύο πλευρών.

«Σήμερα μόνο η Ουκρανία υπερασπίζεται την Ευρώπη και μόνο η Ευρώπη δίνει χρήματα στην Ουκρανία και τη βοηθά. Σήμερα μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να σταματήσουν τον Πούτιν. Και σήμερα μόνο ο Πούτιν θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Πρέπει οι ΗΠΑ να τον πιέσουν περισσότερο, αλλιώς δεν θα σταματήσει», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

{https://x.com/politico/status/2022398342505070853}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπάρχουν μηνύματα από τις ΗΠΑ που «μας λένε ότι είναι ώρα για συμβιβασμό και να κάνουμε βήματα», σημείωσε. «Έχουμε κάνει πολλούς συμβιβασμούς. Ο Πούτιν και οι φίλοι του δεν είναι στη φυλακή, αυτός είναι ο μεγαλύτερος συμβιβασμός που έχει κάνει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έχουν σκοτώσει τόσους ανθρώπους», συνέχισε.

{https://x.com/politico/status/2022399331681341574}

«Δεν νομίζω ότι η Μόσχα θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά αυτό μπορεί να γίνει υπό συγκεκριμένες συνθήκες, με πίεση. Μέχρι να υπάρξει αρκετή πίεση, θα παίζουν παιχνίδια», απάντησε του ζητήθηκε να σχολιάσει αν η Μόσχα παίρνει στα σοβαρά τη διαδικασία των συνομιλιών.

Η αντίδραση Ζελένσκι για τις πιέσεις των ΗΠΑ

Ιδιαίτερη σημασία είχε η αντίδρασή του σε ερώτηση για το αν η Ουάσινγκτον ασκεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία ή την Ουκρανία. «Πιστεύω ότι προσπαθούν να δουν και τις δύο πλευρές», είπε έπειτα από στιγμιαία παύση. Και όταν ρωτήθηκε τι σκέφτεται για αυτό, προτίμησε να μην απαντήσει. «Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι (εδώ)… είναι κάποιες σκέψεις που πρέπει να κρατήσω για τον εαυτό μου», περιορίστηκε να πει».

{https://x.com/politico/status/2022403959126921449}

Για τις εκλογές, δήλωσε ότι με χαράς θα τις έκανε «το ταχύτερο δυνατό», αλλά τόνισε πως πρώτα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Χρειάζονται εγγυήσεις ασφαλείας για να γίνουν εκλογές, υπογράμμισε. «Αν ο πρόεδρος Τραμπ πιέσει τον Πούτιν για κατάπαυση πυρός που θα κρατήσει 2-3 μήνες, θα κάνουμε εκλογές», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο, δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι σε δύσκολη θέση και σημείωσε το γεγονός ότι ο ίδιος είναι νεότερος (48 ετών) από τον Ρώσο πρόεδρο (73). «Πιστέψτε με, είναι σοβαρό», σχολίασε όταν οι παριστάμενοι γέλασαν. «Δεν έχει πολύ χρόνο», πρόσθεσε.

{https://x.com/politico/status/2022401375670620275}

Ο Ρούμπιο ακύρωσε συνάντηση με τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία

Στο μεταξύ, ο Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του σε συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες στο Μόναχο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επρόκειτο να συνομιλήσει με τους ηγέτες μεταξύ άλλων της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας και της Κομισιόν, το απόγευμα της Παρασκευής, αλλά το ακύρωσε την τελευταία στιγμή, επικαλούμενος άλλη συνάντηση που είχε την ίδια ώρα.

Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε «τρελή» την ακύρωση, σύμφωνα με τους Financial Times. Η συνάντηση δεν είχε ουσία χωρίς την αμερικανική συμμετοχή, σχολίασε άλλος αξιωματούχος. Πάντως, ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Φρίντριχ Μερτς και η Ουκρανία ήταν στο επίκεντρο.