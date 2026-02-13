Βρώμικο παζάρι «μορίων» και πιστοποιήσεων φέρνει στο φως η ΟΙΕΛΕ καταγγέλλοντας πάρτι μαύρου χρήματος για διατριβές και «πανεύκολα» πτυχία.

Σοβαρές καταγγελίες για εκτεταμένο κύκλωμα εμπορίας τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων που αξιοποιούνται για μοριοδότηση στους πίνακες του ΑΣΕΠ φέρνει στο φως η ΟΙΕΛΕ. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «μαϊμού» μεταπτυχιακά, κατά παραγγελία διατριβές και πιστοποιήσεις-εξπρές σε ξένες γλώσσες και πληροφορική, που όπως υποστηρίζει αλλοιώνουν τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Όπως τονίζει η ΟΙΕΛΕ «η κατάσταση έχει ξεφύγει, μετά από την απόφαση μοριοδότησης των ακαδημαϊκών προσόντων, των πτυχίων ξένων γλωσσών και της πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ στους Πίνακες του ΑΣΕΠ. Δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) φορείς και (κυρίως ηλεκτρονικά) μικρομάγαζα, κάνουν ανερυθρίαστα ένα εμπόριο τίτλων και πιστοποιήσεων που νοθεύουν πλήρως τόσο τον ΑΣΕΠ όσο και τις διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών στο δημόσιο.»

Η «μπίζνα» των κατά παραγγελία διατριβών

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, εταιρείες που εμφανίζονται ως «συμβουλευτικές» αναλαμβάνουν τη συγγραφή μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών έναντι αμοιβής. Οι τίτλοι αυτοί χρησιμοποιούνται για την απόκτηση επιπλέον μορίων στους πίνακες του ΑΣΕΠ, δίνοντας αθέμιτο πλεονέκτημα σε όσους επιλέγουν αυτή την πρακτική εις βάρος υποψηφίων που απέκτησαν τους τίτλους τους με κανονικές ακαδημαϊκές διαδικασίες.

«Δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) φορείς και (κυρίως ηλεκτρονικά) μικρομάγαζα, κάνουν ανερυθρίαστα ένα εμπόριο τίτλων και πιστοποιήσεων που νοθεύουν πλήρως τόσο τον ΑΣΕΠ όσο και τις διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών στο δημόσιο. Η ντροπιαστική «μπίζνα» με τη συγγραφή διατριβών από εταιρείες Γιγαντώνεται το ντροπιαστικό φαινόμενο της συγγραφής διατριβών, τόσο για μεταπτυχιακά όσο και για διδακτορικά, από εταιρείες που πλασάρονται ως δήθεν «συμβουλευτικές» αλλά επί της ουσίας συγγράφουν από την αρχή μέχρι το τέλος τις εργασίες των «πονηρών» πελατών. Με τον τρόπο αυτό δεκάδες παραβατικοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μοριοδοτούνται για τον Πίνακα του ΑΣΕΠ και θα καταλάβουν τη θέση άλλων που μόχθησαν για να λάβουν τον τίτλο τους. Αρκεί μια βόλτα στο διαδίκτυο για να δει τις προκλητικές διαφημίσεις των παραμάγαζων. Πλέον, αν πληκτρολογήσεις στο Google τις φράσεις «φοιτητικές εργασίες επί πληρωμή» ή «εταιρείες για διατριβή» θα προκύψουν εκατοντάδες αποτελέσματα με τις «υπηρεσίες» να περιγράφονται αδρά και …ευγενικά: «Συμβάλλουμε στην επιτυχή υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας», «με συνέπεια στις προθεσμίες», «υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της προσπάθειας». Το κοστολόγιο, βάσει όσων μας αναφέρθηκαν από ανώνυμους καταγγέλλοντες, μπορεί να ξεκινήσει από τα 100 ευρώ για μια μικρή εργασία και να φτάσει το τετραψήφιο νούμερο για μια απαιτητική διδακτορική διατριβή» σημειώνει η ΟΙΕΛΕ.

«Μαϊμού» μεταπτυχιακά από το εξωτερικό

Καταγγελίες έχουν διατυπωθεί και για πανεπιστήμια του εξωτερικού που φέρονται να προσφέρουν εξ αποστάσεως μεταπτυχιακούς τίτλους σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αξιοποιούνται για μοριοδότηση σε διορισμούς ή κρίσεις στελεχών. Μάλιστα, γίνεται λόγος για περιπτώσεις όπου οι τίτλοι συνοδεύονται από πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας υψηλού επιπέδου, παρότι όπως καταγγέλλεται οι κάτοχοι δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πανεύκολα» πτυχία ξένων γλωσσών και πιστοποιήσεις Η/Υ σε 2(!) μέρες

Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι ο χώρος της πιστοποίησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής παραμένει «αμαρτωλός», με υπερπληθώρα φορέων και αμφισβητούμενες διαδικασίες. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι « δηλωτικό της κατάστασης στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών το γεγονός ότι στην Ελλάδα των 10 εκ. κατοίκων, υπάρχουν 47 (!!) φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας, ενώ, πχ, στη Γερμανία των 80 εκ. μόλις 3! Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η καταγγελία που έφτασε στην Ομοσπονδία μας για γνωστή αλυσίδα κέντρων ξένων γλωσσών που διαφημίζει τη μετάβαση από το επίπεδο B2 (Lower) σε C2 (Proficiency) σε μόλις 4-6 μήνες! Όπως μας ανέφεραν εκπαιδευτικοί του χώρου αλλά και σοβαροί ιδιοκτήτες ΚΞΓ, για τον ευφυέστερο και πιο ταλαντούχο μαθητή, το διάστημα που απαιτείται ανάμεσα στα δύο πιστοποιητικά είναι τουλάχιστον 1,5 έτος, ενώ συνήθως απαιτούνται 2 ή και παραπάνω χρόνια!».

Εξίσου προβληματική είναι η διαδικασία για την πιστοποίηση υπολογιστών. Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι «σύμφωνα με συγκεκριμένες καταγγελίες συγκεκριμένα πρόσωπα έλαβαν πιστοποίηση πληροφορικής σε ένα Σαββατοκύριακο! Δεν είναι βέβαια καινούρια η ιστορία με τις πιστοποιήσεις του χώρου. Είχαμε αναδείξει με ένταση την περίφημη ΚΥΑ Πληροφορικής που επέβαλε το 2014 ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος, σύμφωνα με την οποία καταργείται ο κρατικός επόπτης από τις εξετάσεις, ώστε οι πάροχοι της κατάρτισης να αλωνίζουν ελεύθερα και να «μοιράζουν» πιστοποιητικά στους χαρούμενους και ικανοποιημένους «πελάτες».

Οι προτάσεις της ΟΙΕΛΕ για να μπει «φρένο» στην ασυδοσία των πιστοποιήσεων

Για τον τρόπο μοριοδότησης στον Πίνακα του ΑΣΕΠ

Ενίσχυση της μοριοδότησης από την προϋπηρεσία που αποτελεί διεθνώς τον βασικό παράγοντα διορισμού/πρόσληψης.

Ριζική αλλαγή της πιστοποίησης παιδαγωγικής επάρκειας για νέους πτυχιούχους. Να αποκτάται στο πλαίσιο του πτυχίου με μονοετή ή διετή πρακτική άσκηση σε τάξη, όπως γίνεται σε χώρες του εξωτερικού με αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης.

Μείωση της μοριοδότησης για προσόντα που σχετίζονται με χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης (ξένες γλώσσες, πληροφορική)

Μείωση της μοριοδότησης για τα ακαδημαϊκά προσόντα (ιδίως για τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά/διδακτορικά), εξαντλητικός έλεγχος των πανεπιστημίων και των φορέων απονομής τίτλων, ανανέωση της λίστας πανεπιστημίων του εξωτερικού που εκδίδουν ισότιμους τίτλους με τα ελληνικά.

Για τις εταιρείες-φαντάσματα που συγγράφουν διατριβές

Η ΟΙΕΛΕ προτείνει την συνεργασία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας που θα ασχοληθεί με τη χαρτογράφηση του χώρου και την εκκίνηση αντιμετώπισης του φαινομένου.

Για το χώρο της πιστοποίησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής

Η ΟΙΕΛΕ έχει ζητήσει την εκκίνηση διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας και τις αντίστοιχες εργοδοτικές οργανώσεις των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που έχουν και αυτές ως αίτημα την επίλυση των σοβαρότατων ζητημάτων διαφάνειας στις διαδικασίες πιστοποίησης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής οι προσκλήσεις μας για διάλογο έχουν μείνει αναπάντητες. Τέλος για την πιστοποίηση πληροφορικής προτείνεται να γίνει διάλογος με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ με στόχο να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης της εποπτείας των φορέων και των εξετάσεων τις οποίες αυτοί πραγματοποιούν.