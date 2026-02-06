Τα σχέδια για ένα ισχυρό πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων που να καλύπτει τόσο την αγορά εργασίας όσο και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το Εθνικό Απολυτήριο επανέρχεται στο προσκήνιο όχι ως μια ακόμη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά ως μια φιλόδοξη προσπάθεια να αλλάξει η ίδια η φιλοσοφία του Λυκείου και ο ρόλος του τίτλου σπουδών. Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού που παρουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας είναι σαφής. Το όραμα για ένα απολυτήριο που να έχει από μόνο του αξία, τόσο για όσους επιλέγουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και κυρίως για εκείνους που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή των Πανελληνίων.

Όπως τονίζει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το νέο Λύκειο δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αποκλειστικά ως «προθάλαμος εξετάσεων». Ο στόχος είναι ένα σχολείο με συνοχή από το νηπιαγωγείο έως τη Γ΄ Λυκείου, με αξιολόγηση που υπηρετεί την παιδαγωγική διαδικασία και όχι απλώς τη βαθμολογία, με λιγότερη εξεταστική πίεση και περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου με δωρεάν κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων. Από το 2027, το σχέδιο προβλέπει ότι οι μαθητές θα μπορούν να αποκτούν μέσα στο δημόσιο σχολείο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Κεντρικός άξονας των αλλαγών η πεποίθηση ότι το απολυτήριο δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς έναν τυπικό τίτλο σπουδών αλλά να αποτελεί έμπρακτα και αυταπόδεικτα ένα «διαβατήριο» γνώσεων και δεξιοτήτων με πραγματικό αντίκρισμα.

Η εκπαιδευτική αυτή πρόταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες. Για αυτούς, το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να πιστοποιεί ότι ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με επαρκείς γνώσεις, ψηφιακές δεξιότητες και επάρκεια στις ξένες γλώσσες ώστε το απολυτήριο να μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και για την κάλυψη τυπικών προσόντων διορισμού στο Δημόσιο ή για την ένταξη στον ιδιωτικό τομέα.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οι αλλαγές δεν ξεκινούν από το μηδέν. Αποτελούν συνέχεια παρεμβάσεων που υλοποιούνται από το 2019 και αφορούν νέα προγράμματα σπουδών, ψηφιοποίηση του σχολείου, μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, αναβάθμιση υποδομών, νέα σχολικά βιβλία, ενίσχυση δεξιοτήτων και ψηφιακό φροντιστήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο έρχεται να «δέσει» όλα αυτά σε έναν ενιαίο και αξιόπιστο τίτλο.

«Το Λύκειο πρέπει να οδηγεί σε ένα ισχυρό απολυτήριο στην αγορά εργασίας»

Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου περιέγραψε με σαφήνεια το διακύβευμα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Αθήνα 9.84. «Το Λύκειο πρέπει να οδηγεί σε ένα ισχυρό απολυτήριο στην αγορά εργασίας και τα παιδιά που ενδιαφέρονται να μπουν στο Πανεπιστήμιο, να μην είναι προσανατολισμένα μόνο στα μαθήματα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το στοίχημα, τελικά, είναι διπλό. Από τη μία, να αποσυμπιεστεί το Λύκειο από τη μονοδιάστατη εξετασιοκεντρική λογική και από την άλλη, να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Απολυτήριο που να «μετράει» πραγματικά. Να αποτελέσει ένα ισχυρό χαρτί για την αγορά εργασίας, που να πιστοποιεί όχι μόνο γνώσεις, αλλά κυρίως δεξιότητες ζωής, μάθησης και επαγγελματικής ένταξης. Το αν αυτό το όραμα θα μετατραπεί σε πράξη, θα κριθεί στον εθνικό διάλογο που ξεκινά τις προσεχείς μέρες και στις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.