Η ΟΛΜΕ θα συμμετέχει ενεργά στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο και όπως τόνισε ο πρόεδρος της «θα προσπαθήσουμε να πείσουμε για το ορθό των θέσεών μας».

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος, τοποθετήθηκε εκτενώς για το υπό συζήτηση Εθνικό Απολυτήριο, εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις τόσο για τον ρόλο της Τράπεζας Θεμάτων όσο και για το κατά πόσο μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της βαθμολογίας στο νέο σύστημα.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio, η ΟΛΜΕ θα συμμετάσχει ενεργά στον εθνικό διάλογο που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση. «Στόχος μας είναι να μην καταλήξουμε σε μια μεταρρύθμιση που θα ψηφιστεί οριακά και χωρίς αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσούχλος τόνισε ότι, μέχρι στιγμής, υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις για το περιεχόμενο του Εθνικού Απολυτηρίου. Όπως ανέφερε, ο τίτλος «Εθνικό Απολυτήριο» από μόνος του δεν αρκεί, καθώς καθοριστικό ρόλο θα παίξει το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η ΟΛΜΕ είχε εκφράσει επιφυλάξεις και στο παρελθόν, όταν αντίστοιχες προτάσεις είχαν τεθεί στο τραπέζι, επισημαίνοντας ότι «άλλο ο τίτλος και άλλο το περιεχόμενο».

Οι φόβοι για υποκειμενικότητα στην βαθμολόγηση

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για την εμπλοκή της Τράπεζας Θεμάτων στις εξετάσεις. Όπως υποστήριξε σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, τα θέματα θα αντλούνται από την Τράπεζα, ενώ τα γραπτά θα διορθώνονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, με ενδεχόμενο δειγματοληπτικό έλεγχο. Υπό το πρίσμα αυτό ο κ. Τσούχλος αμφισβήτησε ανοιχτά κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να εγγυηθεί αντικειμενικότητα, τονίζοντας ότι η καθημερινή σχέση εκπαιδευτικού μαθητή και η διαφορετική αντιμετώπιση μέσα στην τάξη ενδέχεται να εισάγουν στοιχεία υποκειμενικότητας.

Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι «ένα πρόβλημα είναι η τράπεζα θεμάτων πάντα για την ΟΛΜΕ, τα οποία θα τα διορθώνουν οι εκπαιδευτικοί. Και θεωρητικά, λέει, θα υπάρχει δειγματοληπτικά ότι στα 100 γραπτά θα μπορεί να παρεμβαίνει ένας άλλος συνάδελφος και να ελέγχει τα δύο αν έγινε σωστά η βαθμολογία για τα υπόλοιπα. Διότι δεν μπορείς να διορθώνεις συνέχεια τα γραπτά και συνέχεια. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, η οποία είναι μία διαδικασία της τάξης, ξέρετε και στην τάξη μέσα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά και τα γραπτά και τους μαθητές και την απόδοσή τους, ακόμη και τη βαθμολογία. Δεν ξέρω αν το αντικειμενικό των πανελλαδικών θα μπορεί να υπάρχει απόλυτα και δεν θα υπάρχει μία υποκειμενικότητα στην διαδικασία της Α, Β και Γ Λυκείου, πάντα στη λογική της τάξης. Άλλο να διορθώνεις γραπτά τα οποία είναι κλειστά. Γράφω εδώ στην Αθήνα και πάνε στην Καρδίτσα τα γραπτά μου ή στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν ξέρει ποιο παιδί γράφει, αν είναι αγόρι ή κορίτσι, από ποιο σχολείο, αν είναι της γειτονιάς ή το πρότυπο ή το πειραματικό, οτιδήποτε άλλο. Πάνε λοιπόν τα γραπτά όλα εκεί, ενώ τώρα θεωρητικά θα υπάρχει μια υποκειμενικότητα η οποία όσο και να θέλεις να την βάλεις ως εκπαιδευτικός υπάρχει».

Η «έκρηξη» παραπαιδείας

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το νέο σύστημα ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της παραπαιδείας. Όπως είπε, αν οι βαθμοί της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου προσμετρώνται καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα, η πίεση για υψηλές επιδόσεις θα ξεκινά νωρίτερα, με αποτέλεσμα την αύξηση φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων ήδη από το τέλος του Γυμνασίου.

Τέλος, δεν απέκλεισε έντονες αντιδράσεις από τη μαθητική κοινότητα, εκτιμώντας ότι οι συνεχείς εξετάσεις και η εντατικοποίηση του Λυκείου θα προκαλέσουν αντιδράσεις, ακόμη και κινητοποιήσεις. «Έρχονται καταλήψεις, γιατί τα παιδιά θα αντιδράσουν με τον τρόπο τους» τόνισε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Κλείνοντας ο κ. Τσούχλος ανέφερε ότι οι προωθούμενες αλλαγές στο πλαίσιο του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο δείχνουν ότι «τελικά το Λύκειο θα γίνει ένας χώρος όπου θα γίνονται συνεχώς εξετάσεις, ιδιαίτερα μαθήματα, φροντιστήρια».

