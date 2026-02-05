Ερχεται στο τέλος του μήνα η πληρωμή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως συμβαίνει κάθε φορά, αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Η τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου πέφτει Σάββατο, συνεπώς τα χρήματα για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένονται να πληρωθούν από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου το απόγευμα.

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα πληρωθούν: