Συνολικά θα καταβληθούν 197 εκατ. ευρώ σε 612.257 δικαιούχους, η λίστα με τα επιδόματα που θα πληρωθούν.

Στα σκαριά είναι οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ καθώς όπως κάθε μήνα αναμένεται να πληρωθούν την τελευταία εργάσιμη του μήνα ήτοι την προσεχή Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Όπως συμβαίνει κάθε φορά τα χρήματα αναμένεται να φανούν σταδιακά στους λογαριασμούς από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου μετά τις 4-5 το απόγευμα.

Η λίστα με τα επιδόματα που θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 €

Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 €

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 €

Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 €

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 €

Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι – 175.818 €

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 €

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 €

Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 €

Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 €

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 €

Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι – 201.500 €

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 €

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 €

Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 €

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 €

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 €

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 €

Η καταβολή των επιδομάτων αναμένεται να διευκολύνει χιλιάδες οικογένειες και δικαιούχους, προσφέροντας οικονομική στήριξη για την κάλυψη βασικών αναγκών.